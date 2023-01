El truc del paper de plata: així pots escalfar millor la casa

Amb l'arribada de l', tots volem tenir lacom més calenta possible. Els diferents mètodes de, com, estan a l'ordre del dia, però molts cops, sobretot si les habitacions són grans o tenen pocs mobles, poden ser complicades d'escalfar. Per això, és útil aprofitar mètodes i trucs per mantenir la casa a una bonaUn d'aquests trucs l'ha revelat, la famosa marca de, que precisament amb aquest producte ha explicat com fer que lade la calefacció arribi a totes les parts de la casa. En concret, el que cal és agafar unai cobrir-la de paper de plata. Llavors, caldrà situar-la al voltant del radiador.Què s'aconseguirà d'aquesta manera? Doncs la calor que desprèn el radiador es reflectirà en aquesta caixa coberta de paper de plata i es repartirà cap a totes les parts de l'. D'aquesta manera, també es podràen calefacció, ja que la casa adquirirà una temperatura adequada en un menor període de temps.

