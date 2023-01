Viure més i contaminar menys: els desconeguts avantatges de ser baixet

Anem al gra: quins són els avantatges dels baixets?

A l'època de les cavernes era comprensible quefos important. Et servia per tenir un avantatge competitiu caçant i també per protegir la família. Però ara sortim de l'oficina i passem directament pel supermercat. A més a més, tenim capacitat per anar més enllà i defensar-nos fent servir alguna cosa més que les mans. De la mateixa manera, abans, quan les guerres es lliuraven en el cos a cos, ser alt també era un. Ara, en un període marcat per les armes de foc i els drons, és clarament un: et veuen abans.L'Ara i el New York Times parlen en un article de l'evolució que ha fet l'opinió pública i la concepció que aquesta té sobre l'alçada. Per una banda, ser baixet ja no és una cosa especialment mal vista. Més encara en la nostra societat.. Iles persones que veuen el món des d'una altura superior no tenen, majoritàriament, aquesta superioritat moral que abans era predominant. Més enllà del món dels i les models, la resta de la població veu, tret de casos excepcionals, ser baixet com una cosa normal. Potser algunes d'aquelles persones que ho viuen de primera mà ho voldrien canviar, però tampoc és una cosa que els marqui especialment.D'altra banda, ser alt o alta encara està ben vist socialment. Molta gent encara prefereix parelles altes i, en l'àmbit polític, per exemple, acostumem a confiar més en líder més alts. A més a més, encara continuem aferrats a la idea que. Això també té a veure amb elen què viu la majoria del món i la seva idea -i motor- de cada vegada voler-ne més de tot. De fet, hi ha gent que fins i tot se sotmet a operacions d'allargament d'extremitats per aconseguir uns centímetres de més. Amb els nens, passa una mica el mateix. Les famílies se senten orgulloses que els seus fills i filles els superin en altura, mengin molt i els hi quedi la roba petita aviat. Si no segueixen aquest patró, a alguns i a algunes els hi donen hormones de creixement.Primerament, de mitjana, les persones baixetesdiverses malalties com ara el. A més a més, segons una teoria de l'expert Thomas Samaras, que fa 40 anys que estudia l'alçada i és conegut en alguns àmbits com "el padrí del pensament en petit" –una filosofia que defensa que el que és petit és superior–, ha calculat que si mantinguéssim les mateixes proporcions, però fóssim un 10% més baixos, només. Tenint en compte que anem cap a un món amb cada cop menys recursos, consumir menys podria suposar la salvació.afirma Samaras.D'aquesta manera, els baixets no només estalvien recursos sinó que a mesura que aquests escassegin per l'augment de la població a la Terra i l'escalfament global, és possible que siguin. Al tema de l'Ara i el New York Times han citat el llibre Sàpiens, on Yuval Noah Harari escriu sobre la història d'una població humana primitiva que va viure en una illa, Flores, que va quedar aïllada per l'increment del nivell del mar. "Les persones grosses, que necessiten molt menjar, van ser les primeres a morir", relata Harari.Finalment, un altre dels avantatges de ser baixet ens el descobreix la investigadora Nancy Blaker, especialista en estatus social. Ella afirma que els homes baixos, contràriament als estereotips dominants, poden "compensar" la seva estatura menor desenvolupant. "No es tracta de ser agressius i cruels: els homes baixos es comporten de maneres estratègicament intel·ligents que també poden consistir a ser més prosocials", conclou.

