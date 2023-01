Què passa amb els altres aeroports catalans?

L’ha tancat l’anyamb 41,6 milions de passatgers, una xifra que representa el, l’any previ a l’esclat de la pandèmia. Del total,són viatgers de vols, el 76,2% dels registrats el 2019, i la resta,, el 86,6% respecte a tres anys enrere.Pel que fa a les, durant l’any passat se’n van realitzar, un 82,2% respecte al total del 2019. Els vols internacionals s’han recuperat un 80,1%, amb 197.480 operacions, mentre que els nacionals, amb 83.463, ho han fet en un 87,5%. Finalment, durant el 2022 es van transportar, un 88% respecte al 2019.Elva ser unde passatgers al Prat. Van passar-hii es va recuperar el 90,1% dels usuaris de l’últim exercici abans de la pandèmia. Del total de passatgers comercials (3.295.003), 2.317.178 corresponen a viatgers de vols internacionals, una dada que equival al 88,4% respecte al mateix mes de 2019, i 977.825 a passatgers de vols nacionals, un 94,5% respecte a tres anys enrere.Leses vanrespecte al mateix mes de 2019 amb 22.350 aterratges i enlairaments. Els vols internacionals, amb 15.604 moviments, representen un 87,8% en relació amb el mes de desembre de fa tres anys. Els moviments nacionals, d’altra banda, van acomiadar l'últim mes de l'any amb la xifra de 6.615; una recuperació del 91,5%. Pel que fa a la càrrega, el passat desembre es van transportar 12.219 tones de mercaderies, un 79,8% en relació amb el mateix mes del 2019.Aquestes dades s'han fet públiques en plena negociació pels pressupostos de la Generalitat del 2023. Mentre el Govern d'ERC rebutja el projecte d 'ampliació de l'aeroport del Prat, el PSC ho situa com a element indispensable per rebre el seu suport . De fet, l'ampliació del Prat és una de les condicions innegociables del partit de Salvador Illa, que també defensa tirar endavant el projecte del Hard Rock a Vila-seca i Salou (Tarragonès) i la reactivació de la carretera B-40, coneguda com a Quart Cinturó.Les xifres de l'aeroport barceloní superen els registres recollits a. En aquest cas, s'ha tancat el 2022 ambal llarg de l'any, segons dades d'Aena. Aquesta xifra és una la que hi havia el 2019, l'any de referència. Això implica que la terminal gironina encara no s'ha refet de les conseqüències de la pandèmia, a les que s'hi han sumat altres factors com ara el Brexit i la crisi entre Rússia i Ucraïna.La situació a, però, és la contrària. L'aeroport del Camp de Tarragona ha tancat el 2022 amb 911.827 passatgers i 20.044 operacions. La recuperació des'ha quedat en el, però l'aeroport reusenc ha fet unque fa tres anys.

