Dalmases torna al Parlament després de pagar la multa per intimidar una periodista

El diputat i exvicepresident de Juntss'ha reincorporat a la vida parlamentària després de la polèmica per haver. La seva actitud intimidatòria, que va reconèixer ell mateix i també un informe intern del partit després d'haver estat, va forçar la sevadel partit. El mateix dia en què es va oficialitzar, el diputat i mà dreta de Laura Borràs va patir un atac d'ansietat que li va suposar baixa mèdica. Ara, després de rebre l'alta, ha tornat a la cambra catalana, i també ha pagat la, segons ha pogut saber Nació de fonts parlamentàries. Concretament, ha pagat la quantitat a través d'unaaquest mateix dimarts.També durant la jornada d'avui, en roda de premsa, la portaveu de Junts Mònica Sales ha confirmat que Dalmases "ja té l'alta" i que s'ha "incorporat a l'activitat parlamentària". Poc abans, al matí, la presidenta de Junts,, ha explicat el mateix en una entrevista al programa Cafè d'idees de RTVE. També ha detallat que manté laen l'àmbit personal i polític amb Dalmases, del seu entorn més estret.La presidenta de Junts, en la mateixa entrevista, ha negat haver tingut en coneixement que diputades del seu partit hagin, al contrari del què ha aparegut en diverses informacions. Fins i tot, la consellera de Feminismes, Tània Verge, va assegurar el mes de novembre que el seuper la conducta del diputat de Junts. Ho va dir en una entrevista al mateix programa de RTVE. "Nosaltres no hem tingut aquesta constància", ha insistit Borràs aquest dimarts, i ha demanat donar per tancada aquesta polèmica, que ha titllat deAmb la reincorporació de Dalmases acaba així la polèmica per la seva intimidació. En concret, va ser el 15 de novembre, després d'una llarga dilatació, que la cambra catalana finalment va decidir sancionar el diputat amb una amonestació pública -que apareix aldel Parlament- i amb la multa de 600 euros, ladel Parlament.

