El Barça, obligat a pagar 8,5 milions d'euros a Matheus Fernandes per acomiadament improcedent

Elhaurà de pagar una indemnització deal migcampistaper acomiadament improcedent. Així ho ha determinat la justícia en una sentència, segons ha avançat el programade la Cadena Ser, després que el jugador procedent delinterposés una denúncia el 2021 després de ser l'únic acomiadat del club arran dels problemes econòmics provocats per la pandèmia.Fernandes, que no va disputar cap partit sencer i només va sumar 17 minuts amb la samarreta blaugrana,. Encara que hagi "guanyat" la sentència, percebrà una indemnització menor a la que demanava, ja que el jutge no ha tingut en compte la qüestió de "danys morals" que interposava el migcampista brasiler.Segons la sentència, la indemnització completaper l'acomiadament improcedent. Matheus Fernandes va ser adquirit pels blaugranes l'estiu del 2020, procedent del Palmeiras, per un preu de 7 milions d'euros més tres de variables.

