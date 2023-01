La Moncloa treu rellevància política a fer de Barcelona seu de la cimera amb França

Elha tret rellevància política al fet que Barcelona aculli el 19 de gener la propera cimera hispanofrancesa. La ministra portaveu,, ha assegurat que es va triar Barcelona dins la política de l'executiu de donar "protagonisme" a tots els territoris.S'ha referit a altres encontres bilaterals en què les seus han estat fora de Madrid, com a Trujillo en el cas d'una cimera amb Portugal, o A Corunya en la cimera bilateral amb Alemanya. També ho ha relacionat amb la futura infraestructura d'que unirà Barcelona amb Marsella, el projecte. Ha informat que la cimera es farà a, a Montjuïc.Sobre la decisió d'ERC de participar en la manifestació contra la cimera hispanofrancesa quan el presidentha anunciat que participarà en la trobada entrei el president francès, Rodríguez ha assegurat que cada força política pot defensar els seus plantejaments, però que la presència del president Aragonès "denota el" entre l'Estat i la Generalitat.Al ser preguntada repetides vegades sobre la posició dels partits independentistes i les afirmacions que el procés no s'ha acabat, la portaveu no ha volgut pronunciar-se sobre afirmacions de partits, però ha subratllat que la política de l'executiu ha "la situació política i les relacions institucionals". "Aquest govern ha aconseguit avançar en la convivència política i això és motiu de celebració", ha reblat.La portaveu no ha deixat passar l'oportunitat per criticar l'estil d'oposició del PP.ha acusat avui Pedro Sánchez d'estar "intervingut" a l'independentisme. La ministra portaveu ha ironitzat sobre la suposadade Feijóo amb declaracions així. "Quan no hi ha lideratge, es posen entrebancs", ha assenyalat la portaveu.Isabel Rodríguez ha afirmat que "aquest PP de Feijóo, com el de Casado abans, no ha estat mai al costat dels espanyols". Ho ha dit en resposta a una pregunta sobre la proposta del PP de donar suport al paquet anticrisis si l'executiu baixava els IVA de diversos productes. La portaveu ha recordat que Feijóo va votar en contra de l'increment de les pensions i dels gravàmens a les grans energètiques. "Cada vegada que presenta excuses demostra de quin costat està, que és d'una", ha dit.

