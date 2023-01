El govern espanyol pressiona Brussel·les per rebaixar els preus de l'energia

Prestació d'atur per als treballadors de la cultura

La reforma del mercat elèctric europeu serà una de les grans batalles que es viuran a la UE a partir d'aquesta primavera. I el govern espanyol s'abocarà al màxim per aconseguir un canvi en el funcionament del pool elèctric. Aquest dimarts, el consell de ministres ha aprovat la proposta espanyola de reforma del mercat, que s'enviarà avui mateix a la Comissió Europea, i que implica el desacoblament del gas del mercat marginalista. La vicepresidenta i ministra per a la Transició Energètica,, ha informat de la proposta acompanyada de la ministra portaveu,i de la vicepresidentaTeresa Ribera ha detallat els aspectes principals de la proposta de l'executiu: unque aporti estabilitat als consumidors, que permetin noves inversions de noves centrals en energia renovable d'acord amb el procés de, que reparteixi els costos de manera equitativa entre els consumidors i els productors, i que limiti els beneficis extraordinaris. Ribera ha subratllat la voluntat d'oferir "als consumidors i uns".el gas del mercat elèctric és la peça clau de la proposta espanyola. De fet, ha estat l'increment del preu del gas -en bona part arran de la- el principal factor que explica el salt inflacionari que s'ha produït. La reforma espanyola planteja un model de mercat més flexible, amb contractes diferents per a cada tecnologia. La necessitat d'adequar el sistema a les transformacions sofertes pel sector, agreujades per la guerra d'Ucraïna, ha impulsat la posició de l'executiu espanyol per canviar el sistema de fixació de preus marginalista. L'estat espanyol és el primer que ha presentat el seu projecte a Brussel·les, alhora que ha reclamat que l's'estengui a l'any 2024.La modificació del mercat elèctric alinearà els diversos socis europeus en. Espanya -que presidirà la UE en el segon semestre d'any- va de la mà de l'Europa del sud en aquest tema, amb Portugal i Itàlia. Però, junt als països nòrdics, no vol cap modificació d'un sistema que va costar anys per establir-se. D'altra banda,ha fet del seu pes a Europa una de les plataformes amb què vol impulsar-se mirant a les properes eleccions espanyoles. L'escenari queda ben traçat.Yolanda Díaz ha explicat el reial decret que ha aprovat l'executiu per crear unaper al món de la cultura, caracteritzada per la seva intermitència. La norma redueix a la meitat els dies cotitzats perquè tots els sectors cobrin l'atur i alhora es pugui compatibilitzar la jubilació amb la realització d'activitats artístiques. La norma s'ha elaborat en coordinació amb els ministeris de Cultura i Seguretat Social i després de consensuar-ho amb el sector.

