Aquests són els festius locals a Barcelona del 2023

Divendres 6 de gener (Dia de Reis)

(Dia de Reis) Divendres 7 d'abril (Divendres Sant)

(Divendres Sant) Dilluns 10 d'abril (Dilluns de Pasqua)

(Dilluns de Pasqua) Dilluns 1 de maig (Festa del Treball)

(Festa del Treball) Dissabte 24 de juny (Sant Joan)

(Sant Joan) Dimarts 15 d'agost (Assumpció de la Verge)

(Assumpció de la Verge) Dilluns 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

(Diada Nacional de Catalunya) Dijous 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

(Festa Nacional d'Espanya) Dimecres 1 de novembre (Tots Sants)

(Tots Sants) Dimecres 6 de desembre (Dia de la Constitució)

(Dia de la Constitució) Divendres 8 de desembre (La Puríssima)

(La Puríssima) Dilluns 25 de desembre (Nadal)

(Nadal) Dimarts 26 de desembre (Sant Esteve)

Dilluns 5 de juny

Dilluns 25 de setembre

Diumenges i festius de comerços oberts

Diumenge 21 de maig

Diumenge 28 de maig

Diumenge 4 de juny

Dilluns 5 de juny

Diumenge 11 de juny

Diumenge 18 de juny

Dissabte 24 de juny

Diumenge 25 de juny

Diumenge 2 de juliol

Diumenge 9 de juliol

Diumenge 16 de juliol

Diumenge 23 de juliol

Diumenge 30 de juliol

Diumenge 6 d'agost

Diumenge 13 d'agost

Dimarts 15 d'agost

Diumenge 20 d'agost

Diumenge 27 d'agost

Diumenge 3 de setembre

Diumenge 10 de setembre

Diumenge 8 de gener

Dimecres 1 de novembre

Diumenge 26 de novembre

Diumenge 3 de desembre

Dimecres 6 de desembre

Divendres 8 de desembre

Diumenge 10 de desembre

Diumenge 17 de desembre

Diumenge 24 de desembre

Diumenge 31 de desembre

L'anyel calendari laboral català tédels qualspels municipis, tal com va detallar el Departament de Treball. Dels que comparteix tothom, l'1 de gener és l'únic que cau en diumenge, així que no ha estat festiu per a qui treballa de dilluns a divendres. Per a la resta, els caps de setmana llargs s'aniran encadenant. Repassem totes les dates.Aquests són els festius que se celebren aper al 2023:A més a més, l'Ajuntament de Barcelona ha triat dues dates perquè elsfacin festa:A banda d'això, hi ha una altra informació de servei per aquells que es mouen -i compren- a la capital catalana: els diumenges i festius en què les botigues d'una determinada zona turística estan obertes. Concretament, parlem dels barris inclosos en les zones 1 i 2 del Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics () de la ciutat. Afecten tots els districtes, a excepció de Sant Andreu i Nou Barris: Ciutat Vella: el Raval, el Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i la Barceloneta. Els dies en què els seus comerços obren excepcionalment són aquests:A banda d'aquests dies,les botigues podran obrir aquests 10 dies festius amb el seu horari habitual:

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor