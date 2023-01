Mal debut de Pilar Rahola presentant «El Fax de 8tv»

La nova etapa d'"El Fax de 8tv" s'estavella amb un 0,8% i només 12.000 espectadors https://t.co/QjBYh0HXSs — El Món de la Tele (@mondelatele) January 8, 2023

El 2023 no ha començat en bon peu a. Lesde la cadena privada catalana no han millorat respecte a l'any anterior i una mostra n'és el programa que s'emet els dissabtes a la nit,. L'espai de política que fins al desembre presentaven Eduard Pujol i Eli Cortiles ha encetat una nova etapa aquest gener ambsubstituint Cortiles.El debut, però, no ha estat. El programa només va aconseguir aquest primer dissabte de l'any un, el que representa un total de, ensorrant encara més les xifres que s'havien registrat durant la primera part del curs televisiu. I és que des que es va estrenar El fax de 8tv el setembre passat, cap dissabte s'ha superat el 5% de quota de pantalla.ja participava en el programa com a, però ara juga un paper més rellevant en el funcionament de l'espai polític dels dissabtes a la nit. Els seus principals competidors són El peliculón d'Antena 3, que aquest dissabte va ser líder indiscutible amb un 15,9%, i TV3, que va ser segon de la nit amb un 12,9%, per davant de La 1.

