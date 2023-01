Aragonès serà a la cimera d'Espanya i França i el Govern no participarà de la manifestació independentista

participarà de la cimera entreque tindrà lloc la setmana vinent a Barcelona. El Govern està en converses amb la Moncloa per acabar de concretar quin serà el protocol a seguir i quins membres de l'executiu, a banda del president, assisteixen a la trobada amb els presidents. "", ha deixat clar la portaveu del Govern,. A hores d'ara s'està ultimant quin serà el rol d'Aragonès, que participarà per "defensar la veu i els consensos de Catalunya". "Desenvoluparà les funcions que li són pròpies", ha dit Plaja.Mentre Aragonès sigui a la reunió, als carrers es manifestarà l'independentisme contra una trobada que s'ha entès com una "provocació". A la concentració convocada per l'i elno hi serà el Govern, tal com ha anunciat Plaja aquest dimarts. De tota manera, ha afirmat que l'executiu "entén i respecta" el rebuig que genera una cimera que des del govern espanyol s'ha utilitzat "de manera partidista" per part del govern espanyol, per escenificar la pacificació del conflicte a Catalunya.Plaja ha mirat de fer equilibris entre la presència d'Aragonès a la cimera, la participació del seu partit, ERC, a la manifestació, i l'afirmació repetida més d'una vegada que "l'independentisme ha de ser a tot arreu". Segons la portaveu,a les portes de la trobada. Plaja ha insistit en aquest sentit que el Govern té una responsabilitat institucional de ser en una trobada de presidents que es fa a Catalunya. No està clar, a hores d'ara, quin paper ha de tenir Aragonès: si es limitarà a saludar els dos mandataris o hi farà alguna cosa més. Hi haurà alguna trobada entre Sánchez i Aragonès, aprofitant l'ocasió? A hores d'ara, no està previst.La portaveu ha dit que el Govern no participarà de la manifestació convocada, tot i que "la respecta i l'entén". ", però es fa a Catalunya i el president hi serà", ha deixat clar Plaja. Segons ella, l'independentisme ha de ser a tot arreu i no és incompatible que el Govern sigui a la cimera i l'independentisme i els partits, siguin al carrer protestant-hi en contra i per demostrar que el procés continua viu.Al marge del Govern, els principals partits independentistes, ERC i Junts, sí participaran la setmana vinent de la manifestació convocada per les entitats sobiranistes contra la cimera d'Espanya i França, que es farà al(MNAC), a Montjuïc. La manifestació, unitària després de diverses accions que han evidenciat les discrepàncies estratègiques també en l'independentisme civil, vol desmentir el missatge que Sánchez i els seus ministres han anat venent els darrers dies segons el qual el procés s'ha acabat gràcies als indults i a la reforma del codi penal.

