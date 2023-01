El Govern incrementa la pressió a PSC i Junts pel pressupost: «La negociació no es pot allargar més»

El Govern vol aprovar elsi comença a ser urgent. La portaveu,, ha dit que les negociacions amb elper tirar endavant els comptes "no es poden allargar massa més" després de setmanes ja en pròrroga tècnica dels comptes de l'any passat. "", ha avisat Plaja en la roda de premsa d'aquest dimarts després de la reunió de l'executiu. La portaveu ha demanat, en un missatge dirigit al PSC i Junts, que els pressupostos s'aprovin "com més aviat millor". El Govern no descarta, en aquest sentit, aprovar els pressupostos sense esperar els dos altres grups i portar-los al Parlament sense tenir lligats els suports necessaris.En tot cas, Plaja ha optat per la "discreció" i ha detallat que aquest dimarts hi ha reunions "importants" amb els grups que participen de la negociació. Preguntada per la possibilitat que el Govern porti els pressupostos al Parlament, Plaja ha afirmat que "ara com ara, l'executiu no es planteja que no hi pugui arribar un acord". A tall d'advertència, el PSC ja ha dit aquest dimarts que si el Govern porta a la cambra uns comptes sense acord, hi presentarà esmena a la totalitat . "Pensem que els pressupostos es podran portar a Govern amb el vistiplau dels grups amb els que estem negociant", ha refermat la portaveu Plaja.Amb els nous comptes, el país disposaria de més 41.000 milions d'euros més. Les darreres reunions amb el PSC, grup que semblava situar-se com a favorit per tirar endavant els pressupostos, no han servit encara per concretar un pacte. Amb Junts, després d'un Nadal sense trobades, les reunions es reprenen aquest dimarts. El Govern aspira a un acord a quatre, juntament amb els comuns, pretensió complexa, però que l'executiu es resisteix a descartar.; no hi ha un problema d'incompatibilitats entre els grups amb qui negociem i esperem poder anunciar un acord si no avui, en els propers dies", ha afirmat Plaja. La portaveu ha insistit que la negociació és al tram final, i per això ha demanat no allargar-les més del que sigui necessari.De tota manera, ha evitat posar una data límit, tot i insistir que no es pot demorar la negociació. "Hem de concretar i que els diferents actors que participen de les negociacions concretin", ha afirmat. Segons Plaja, les negociacions estan avançades i no hi ha motius per allargar-les. "Podem córrer el risc d'esgotar la ciutadania", ha advertit. L'acord, segons la portaveu del Govern, hauria de ser "qüestió de dies". Ara bé, Plaja ha advertit que en una negociació no són pertinents les posicions de "tot o res", verbalitzada pel PSC en relació amb les seves principals demandes, com ara elo l', qüestions que el Govern no comparteix. Plaja ha deslligat la cimera de la setmana vinent de possibles tensions en relació amb l'acord pels pressupostos amb el PSC Pel que fa Junts, la portaveu ha dit que l'acord hauria de ser senzill perquè el projecte independentista i de progrés que planteja el partit de Laura Borràs i Jordi Turull és compatible amb el que vol el Govern. "Ara s'estan negociant uns pressupostos, i no hi ha incompatibilitat de tirar-los endavant amb el suport del PSC, Junts i els comuns", ha afirmat. Un punt calent en aquest sentit és el de les delegacions a l'exterior: els socialistes volen congelar-ne l'expansió, mentre que el Govern diu que la política és "irrenunciable". "La prioritat d'Exteriors implicaexteriors", ha afirmat la portaveu.Això vol dir obrir-ne més? "No volem anunciar noves obertures, sinó consolidar el procés d'obertura. No té sentit obrir-ne de noves quan en tenim d'obertes que encara no funcionen", ha detallat.tot i estar obertes. "Hem de dotar de contingut les estructures", ha afirmat Plaja. Sigui com sigui, la portaveu ha insistit que el Govern té "voluntat real" d'arribar a acords amb Junts per aprovar els pressupostos. "La predisposició del Govern és total", ha dit.

