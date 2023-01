El PSC recorda que esmenarà a la totalitat els pressupostos si el Govern els aprova sense un acord previ

Les negociacions entre el PSC i el Govern pels pressupostos continuen encallades per algunes demandes dels de Salvador Illa que incomoden a ERC, com són el. Els socialistes asseguren que no pensen renunciar a cap d'aquestes peticions i, si l'executiu no les accepta i aprova un projecte de pressupostos no avalat per ells, presentaran. Així ho ha recordat aquest dimarts la portaveu socialistaen roda de premsa des del Parlament, que també ha avisat a Pere Aragonès que si no accepten les seves "condicions de mínims", hauran de buscar "altres suports", en referència a Junts.Les reunions entre el Govern i el PSC són practicament periòdiques. Dilluns mateix se'n va produir una de nova, però la lectura sobre el seu balanç és diferent segons a qui se li pregunta. Des delconsideren que les converses, mentre que des del PSC insisteixen en la seva proposta, el document on recullen tots els seus projectes . Romero ha assegurat que continuen negociant i treballant amb la voluntat de tenir uns "pressupostos de país", i ha assegurat que no cediran en cap de les seves demandes: "El PSC ja ha cedit, ja hem prioritzar els temes més rellevants. En podríem haver posat molts més, però ara estem condicionant un 10% del pressupost, ens sembla que és raonable", ha declarat la portaveu parlamentària.En roda de premsa, la portaveu socialistatambé va advertir ahir que les condicions que imposa el seu partit per aprovar els comptes són, i per això va constatar que la pilota està a la teulada d'ERC, que ha de decidir "si accepta" les condicions del PSC. Però els republicans continuen considerant que les demandes des de Salvador Illa són, i en qualsevol cas, no creuen que sigui un model de país adient, sinó més bé propi del "segle XX", en paraules de la portaveu d'ERC Marta Vilalta. Els republicans confien que finalment els socialistes rebaixin les seves exigències -"en una negociació també s'ha de cedir"-, apunten fonts governamentals.

