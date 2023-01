Un vídeo, clau per desmentir la versió dels Mossos amb què es justificava una agressió policial

Unes imatges decisives

Elgravat per una veïna el 13 de novembre de 2020 al barri del Raval de Barcelona ha acabat sent la salvació per a un jove que es va trobar immers en mig d'una detenció abusiva dels Mossos d'Esquadra. Així ho ha considerat un jutge, que ha resolt que les imatges mostren comdurant una detenciói queden arxiades les acusacions d'atemptat contra l'autoritat i lesions. Així, el cas ha quedat desestimat.Per contra, aquest mateix incident porta araa actuar amb una contundència poc habitual davant un cas d'abús policial:implicats, en relació amb els delictes contra la integritat moral, el de detenció il·legal, el de lesions i el de falsedat documental, segons ha avançat eldiario.es i ha confirmat. Aquest últim, un dels aspectes clau, ja que es considera que els Mossos van falsejar l'atestat per justificar una detenció que tenia com a origen el simple fet de passejar quan passaven uns minuts del toc de queda.El cas afecta a un jove, I.H., que també compta amb el suport del Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans. Aquesta entitat denuncia que el cas també s'ha de llegir com una vulneració racista, ja que els agents van redactar la minuta que explicava la seva intervenció assegurant que van començar l'actuació en veure "tres sud-americans alterats, agressius, escridassant els agents i desobeint les seves indicacions". Amb tot, Irídia -com a acusació popular- demanaper a cadascun dels policies. També ressalta que és el primer cop que l'entitat aconsegueix fer arribar a judici la investigació d'un delicte de falsedat documental, "donant-se a entendre que".En les imatges es pot apreciar com l'agent que inicia l'agressió contra I.H. agafa pel coll el jove,, se l'endú al centre de la calçada i. Com a conseqüència d'aquesta maniobra, el jove torna a rebre un cop al cap, ara contra el paviment. També se l'acaba immmobilitzant a terradificultant-li la respiració mentre ell demana ajuda.L'informe de lesions final, a més de les rascades, mostra també que va acabar patint fractures a les dents -si bé no afecten la funcionalitat- i va requerir d'atenció psicològica durant dos mesos per. Davant d'això, el ministeri fiscal reclama una indemnització de 3.400 euros als agents del cos. A més, el jove va tenir problemes en la renovació dels papers pel fet que li constessin uns antecedents policials que han acabat descartats.

Gran part del que s'acaba recollint en els escrits dirigits a la justícia parteixen de la prova clau: el vídeo. En aquest contingut s'aprecia com el jove no arriba a ser agressiu en cap moment, així com també queda constància de les seves queixes davant l'actuació policial. Mentre que un agent lidera la intervenció agressiva, la resta actuen primer amb passivitat i després amb col·laboració per immobilitzar i acabar arrestant el jove. Inicialment, els Mossos van informar que s'acusava I.H. de dos delictes: atemptat contra l'autoritat i lesions. Finalment, primer el jutjat d'instrucció número 15 va ordenar el sobreseïment provisional, i després la sala tercera de l'Audiència Provincial de Barcelona va fer-ho de manera ferma: la justícia va desestimar l'acusació policial.



Des de llavors, els agents tenen un expedient obert i no formen part de la unitat d'antiavalots de la qual formaven part en aquell moment, l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO). Així i tot, segueixen en actiu, a l'espera de resolució del cas judicial. Una fita que encara no té data, ja que no s'ha establert quan se celebrarà el judici.

Una posició de la fiscalia poc habitual

Quan comenci el judici, es tornaran a veure unes imatges en què també se sent com l'agent esbronca el detingut: "Que sea la última vez. ¿Te quedado claro?". Poc després, el jove patiria tècniques d'immobilització que inclouen la dificultat respiratòria. L'acusació popular d'Irídia també fa constar que un altre agent s'acaba agenollant al costat del detingut i li diu, amb ànim d'humiliació: "¿Lo has entendido ahora?". El jove assegura que, quan estava amb el cos pressionat contra el paviment, un dels mossos també li va expressar a cau d'orella: "Eres una basura. Una mierda".

Tot i l'avenç del cas, des del col·lectiu Irídia s'han volgut fer alguns apunts que expliquen les dificultats habituals per perseguir vulneracions com aquesta. En aquest sentit, l'entitat exposa que la denúncia de l'abús policial va començar amb el pas endavant de l'advocada d'ofici del jove -acusació particular- però que quan el centre pels drets humans es va voler sumar al cas exercint-hi una acusació popular, el jutjat d'instrucció els va imposar una fiança de 50.000 euros. Això, finalment, va quedar corregit per l'Audiència Provincial, després d'un recurs d'Irídia. "Fiances així volen bloquejar i dificultar que entitats de drets humans puguem entrar en aquest tipus de procediments", denuncien.



Però el que encara és més sorprenent, des del punt de vista de l'entitat, és el tarannà expressat pel ministeri fiscal. "Sempre havia tingut un paper d’inacció o fins i tot d’oposició a la investigació, demanant que s’arxivessin directament les diferents denúncies interposades per casos de violència policial", apunten a Irídia, a través d'un comunicat. En el mateix sentit, s'exposa que l'any 2021 l'entitat feia seguiment a 56 casos dels quals en només tres -un, aquest del Raval- la Fiscalia va tenir "un paper proactiu en la investigació o acusació". Igualment, celebren el canvi de to i remarquen que es ún gran precedent contra la impunitat.

