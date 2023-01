El ministeri de l'Interior vol avisar les dones si la seva parella té antecedents de violència masclista

Reunió de tota la policia per analitzar la situació

El sistema Viogen i mesures extra

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, espera tenir "en les pròximes setmanes" el nou protocol per. L'objectiu també és fer front al problema de les conegudes com a "víctimes vulnerables" que no denuncien els seus agressors.En una roda de premsa des de la DGT, Grande-Marlaska ha negat discrepàncies sobre aquest assumpte amb altres departaments ministerials, principalment els de Justícia i Igualtat. A parer seu, es "va malinterpretar" quetingués dubtes sobre les alertes d'agressors persistents per un possible conflicte amb la. "Tot el contrari", ha assegurat, "crec que es van malinterpretar les indicacions de la ministra de Justícia". La finalitat és, segons ha dit, "generar un protocol que compti amb tots els vistiplaus jurídics" dins d'una feina que ha dit que és "interinstitucional", ja que es vol donar "total seguretat de constitucionalitat a causa del bé jurídic de la integritat física i la vida de les dones".Tal com ha detallat el ministre, aquelles dones que estan sotmeses a casos de violència de gènere persistent, tenen un risc més elevat que la violència que pateixen sigui més greu i es produeixi en menor espai de temps. En aquest sentit, ha afegit que ja estudien l'informe que els va remetre lade Sala delegada de Violència sobre la Dona en relació amb aquest protocol per alertar sobre homes amb antecedents a, quedant a l'espera de la valoració que es realitzi per part de l'Advocacia de l'Estat tenint en compte lleis com la 7/2022 sobre tractament de dades personals per a delictes greus.El ministre ha tornat a posar el focus en elsi en les "víctimes vulnerables" que per diferents raons no denuncien o, en el cas que ho facin, després no la mantenen. En aquesta ocasió, ha insistit novament que les noves mesures estan "molt avançades" i vol que estiguin en funcionament "al més aviat possible".A més a més, ha anunciat que es reunirà aquest mateix dimarts amb els comandaments de tots els cossos policials que formen part del Grup d'Anàlisi i Avaluació enfront de la violència de gènere per analitzar "tots" els assassinats comesos el 2022, que van deixar 49 dones assassinades després d'unA banda d'això, almenys unes altres-una dada pendent encara de confirmació per part de la delegació del govern espanyol de violència de gènere-, incloent-hi l'últim assassinat d'una dona a Adeje (Tenerife), que ha acabat amb la detenció de la seva exparella, que també va ferir un dels fills de la víctima quan intentava defensar-la.Grande-Marlaska ha recordat que el Sistema Viogen està en "constant evolució". Hi treballen, incloent-hi policies, fiscals i jutges. Segons les seves dades, els agents especialitzats en aquesta matèria han passat amb l'actual executiu de 1.800 a 2.700, la qual cosa en la seva opinió prova elper erradicar la xacra de la violència masclista. Finalment, el ministre ha esmentat mesures de reforç com ara elper al tràmit de denúncies derivades des de patrulles de seguretat ciutadana. "Sempre s'avalua el risc, independentment de la denúncia", ha assenyalat.

