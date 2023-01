En favor de gravar les grans empreses

En favor del projecte del Hard Rock

Menor dependència del gas rus

Mésper fer front a la inflació, unamajor confiança respecte a l'evolució de l'economia i la necessitat de disposar d'uns pressupostos l'abans possible. Aquestes són les principals conclusions que es desprenen de l'presentada aquest dimarts pelpel degà,i l'economista. L'enquesta ha estat contestada per més de 600 economistes.El missatge sobre l'aprovació dels comptes públics de la Generalitat no ha pogut ser més clar. El degà del CEC ha afirmat que "és important tenir pressupostos i cal demanar als partits polítics. Sense pressupostos no es pot gestionar ni avaluar les polítiques que es fan". Puig de Travy ha assenyalat que "si s'aproven dins de quatre mesos, ja som a mig any i moltes partides ja no es podran executar.".Sobre la valoració de la situació econòmica, elconsidera que estàara que fa un any, però el 29,5% creu que està millor, mentre que el 27,1% pensa que està igual. Un contrast de criteris que ja indica la complexitat de la situació i com es veu amb les mateixes dades objectives a la mà. L'enquesta, en aquest sentit, recull també percepcions i sentiments. L’dels economistes millora lleugerament respecte a la primavera per a l'economia catalana (5,05 davant d'un 5,01 d'una valoració d'entre 0 i 10) i cau per a l’economia espanyola (4,86 davant d'un 4,95).Pel que fa als principals problemes que afecten l'economia catalana, apareix com el principal problema, assenyalat pel 60,3% dels enquestats. En el segon lloc apareix el dèficit fiscal, apuntat pel 37,4% dels economistes. I a continuació es mencionen els preus del gas, petroli, carburant i altres matèries primes, un problema que en la darrera enquesta de primavera va ocupar el primer lloc del rànquing.Quant al grau de preocupació sobre l'impacte negatiu de l’augment de preus i costos, els efectes de lai les pujades de tipus d'interès, els economistes catalans continuen mostrant una. Un 59,2% declara mostrar-se preocupat per aquest problema, mentre que un 38,4% diu estar-ne molt preocupat. Pel que fa als efectes de la guerra d'Ucraïna, un 68,4% diu que està preocupat i un 24,8% que està molt preocupat.La majoria d'enquestats creu que lesque afavoreixin l'augment de la productivitat són la mesura més eficaç per lluitar contra la inflació, seguida del control dels factors d'oferta que estan pressionant a l'alça (46,3%) i l'acceleració de la millora de l'eficiència energètica (45,6%). També s’han apuntat com a possibles accions un pacte de rendes i altres mecanismes que evitin l'espiral de preus(42,9%), l’impuls de plans per reduir l’impacte dels costos energètics per a empreses i famílies (34,4%) o l'establiment de mesures fiscals que afavoreixin les empreses i famílies més afectades (28,1%).A la pregunta sobre l'establiment de gravàmens sobre el sector energètic, les entitats financeres i les grans fortunes, el 60% dels economistes es mostra favorable a l'establiment d'undel sector, mentre el 33,1% hi està en contra. Pel que fa a les entitats financeres, el 53,9% està a favor i un 39,5% en contra. I en relació a l'impost temporal de solidaritat sobre les grans fortunes, el 58,9% és partidari i el 35,3% no.Com en cada edició de l'enquesta, el CEC ha plantejat qüestions específiques per a les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. A Barcelona s'ha preguntat per lesen el pressupost de l'Estat per al 2023 per a la millora del servei de rodalies. El 83,1% considera que no s'arribaran a executar, un 63,8% creu que les inversions previstes sí que serviran per millorar el servei. Gairebé un 60% dels enquestats pensa que fins que no es produeixi el traspàs integral del servei a la Generalitat els problemes persistiran, i un 48,7% no creu que el traspàs sigui suficient per solucionar definitivament els problemes del servei.A Girona, s’ha consultat per l'impacte de l'oferta d'en l'accés a l'habitatge. El 62,5% dels economistes gironins creu que l'oferta d'habitatge d'ús turístic a la ciutat té impacte en l'accés a l’habitatge dels ciutadans, mentre que un 28,1% pensa que no. A Lleida, s'ha preguntat per l'impacte delsobre el progrés econòmic de les terres de Lleida. Un 28,9% considera que tindrà molta incidència sobre la productivitat i el progrés, un 36,8% creu que en tindrà poc, un 5,3% pensa que no en tindrà gens i un 2,7% opina que seria millor no fer-ho.A Tarragona, s'ha consultat per l'impacte sobre l'economia i la sostenibilitat del territori dels projectes d'’inversió en una planta d'hidrogen i en el. Pràcticament un 88% dels economistes de la demarcació contempla favorablement el projecte d'inversió en una planta d'hidrogen, mentre que el 85% creu que el projecte d'inversió en el Hard Rock tindrà unen les comarques tarragonines.Carles Puig de Travy ha analitzat l'escenari global i com impacta en l'economia. Segons ell, Espanya es troba comparativament ben situada per la, la notable capacitat de regasificar gas natural liquat i la major capacitat de recórrer a fons europeus. Puig de Travy ha assenyalat que el fort augment de la inflació ha erosionat l'estalvi heretat de la pandèmia, però també ha apuntat que, malgrat que l’economia s'està ralentitzant, tot apunta que s'està allunyant la recessió tècnica. Ha destacat que els resultats de finals del 2022 són millors dels que s’esperaven i que "les previsions deper a l'economia espanyola pel 2023 són positives, una de les millors de la UE".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor