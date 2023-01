Els jutges Barrientos i Ramos s'aparten de la causa contra Meritxell Serret

Moviments en la causa per desobediència contra. Els magistratshan demanat apartar-se del judici per evitar un altre revés del Tribunal Suprem com el que va passar fa uns mesos amb el cas de la mesa de l'1-O , en què l'alt tribunal va anul·lar el judici per la manca d'imparcialitat d'aquests dos magistrats.En un escrit presentat al(TSJC) al qual ha tingut accés, Barrientos i Ramos demanen abstenir-se de la causa perquè ja han emès posicionaments previs sobre la qüestió i perquè, diuen, això podria contaminar el judici.Això implica, per ara, que la causa contra Serret -que s'enfronta a una pena d'un any d'inhabilitació- queda aturada a l'espera que es resolgui la petició dels dos magistrats, que l'hauran d'analitzar els magistratsen els propers dies.Meritxell Serret, actual, va tornar de l'exili el 2021 per posar-se a disposició del Suprem, i des d'aleshores ha estat en llibertat. El seu cas va passar al TSJC i l'any passat lava concretar en l'escrit d'acusació la pena d'un any d'inhabilitació pels fets de l'1-O, quan era consellera d'Agricultura.En tot cas, la decisió del Suprem d'anul·lar el judici a la mesa de l'1-O, que es repetirà el mes de març amb un nou tribunal, té conseqüències, i en podria tenir més. Barrientos i Ramos també formen part del tribunal que haurà de jutjar els dirigents d'ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, i la consellera de Cultura Natàlia Garriga. A l'espera de l'escrit d'acusació de la Fiscalia, en què s'haurien de començar a veure els efectes del nou codi penal, els dos magistrats han rebutjat apartar-se, malgrat que la causa fa referència a l'1-O, uns fets pels quals el propi Suprem ha posat en dubte que siguin imparcials.

