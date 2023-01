Tot el que sabem de «Gladiator 2»: quan s'estrenarà, qui serà el seu protagonista...

El protagonista de Gladiator 2

Una de les pel·lícules més famoses, estimades, reverenciades i recordades del segle XXI ésEn un exercici immens de cinema èpic,(el seu director) va construir tota una obra magnànima sobre un general romà de l'època de Marc Aureli que és traït, esclavitzat i obligat a lluitar a l'arena com un gladiador. La història de venjança deva arrasar a la taquilla de l'any 2000, es va endur 5 Oscars -inclosos millor pel·lícula i millor actor per a- i el reconeixement del públic per a les posteriors dues dècades.Encara que molts dels fans de la primera pel·lícula no tenien present que estava en producció aquesta segona part, Scott té previst que. Els guionistes no tindran res a veure amb els que van formar part del film original. Ara són(qui ha acompanyat Ridley Scott als films Napoleon i All the Money in the World) i, conegudíssim peels seus textos a The Batman, Top Gun: Maverick o les dues últimes parts de The Hunger Games: Sinsajo.La trama girarà al voltant d'un dels personatges secundaris de Gladiator: el nebot de l'emperador(que interpretava Joaquin Phoenix),(coemperador de Marc Aureli). Va ser interpretat per, que en un principi havia de ser el líder del repartiment de Gladiator 2. Però no serà així.Una de les grans incògnites de la seqüela era si la Paramount i Ridley Scott mantenien l'actor original deque, vint-i-quatre anys enrere, havia interpretat el personatge. Però aquesta setmana s'ha confirmat la negativa gràcies a la informació que ha publicat Variety de qui serà el nou protagonista de Gladiator 2:L'intèrpret britànic, molt conegut per la minisèriei recentment per una de les millors pel·lícules del 2022,, aterrarà a la producció com el protagonista de Gladiator 2 i la versió adulta de Lucio Vero, en els esdeveniments posteriors a tot el que va passar a Roma durant la trama de la pel·lícula original.

