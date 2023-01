El govern espanyol convida Aragonès a participar en la cimera entre Sánchez i Macron

La portaveu del govern espanyol i ministra de Política Territorial,ha confirmat que l'executiu que lideraha convidat el president de la Generalitat perquè assisteixi ue se celebrarà a Barcelona el 19 de gener. En una entrevista a TVE, Rodríguez ha dit que"en qualitat de president autonòmic" i esperen, ha afirmat, que pugui venir.Ella mateixacom a la que s'ha fet a altres líders autonòmics de l'Estat en la celebració de cimeres similars. Ha posat l'exemple de la trobada hispanoportuguesa celebrada a Càceres o la que es va dur a terme a Galícia, amb Alemanya com a convidada, i el president de la Xunta, Alfonso Rueda, que no va poder assistir. Rodríguez va aprofitar l'avinentesa per assegurar "que el govern espanyol ha fet una molt bona feina amb Catalunya" i afirmar que, "on abans hi havia un problema ara no n'hi ha cap".Per la seva banda, ERC ja va anunciar ahir que assistirà a la mobilització convocada amb motiu de la cimera que reunirà, a més de criticar que el govern espanyol hagi dit que vindran a la capital catalana per a "certificar la fi del procés". Així ho va anunciar la portaveuaquest dilluns en roda de premsa, en la qual ha assegurat que els republicans sempre participen en les mobilitzacions que serveixen per reivindicar que l'independentisme "continua ben viu"." aquesta trobada, ja que sostenen que a hores d'ara encara no s'ha donat cap solució política al conflicte i que hi ha encara representants del moviment independentista a l'exili. Tot plegat, pocs dies després d'aprovar-se la reforma del codi penal.

