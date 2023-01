Un pilot valencià, evacuat en helicòpter i hospitalitzat després de patir un accident al Dakar

💥¡Atención a las imágenes que nos han llegado de la caída de Joan Barreda al final de la quinta etapa! #DakarRTVE8ene #Dakar2023



El español ha declarado que se ha resentido de la cadera



Precisamente la cadera ya le pasó factura en la pasada ediciónhttps://t.co/s4IBnpaf40 pic.twitter.com/opcHd6WVj1 — Teledeporte (@teledeporte) January 8, 2023

La quarta caiguda des de l'inici de la competició

Inesgotable Carlos Sainz

Bastante magullado el Audi de Carlos Sainz después del vuelco. No se están dando mucha prisa en seguir, por lo que parece que habrá que reparar #W2RC #Dakar Vía @IbrahimAlZubadi pic.twitter.com/wtfE0VWABI — Iván Fernández (@fernischumi) January 10, 2023

El pilot d'Honda al Ral·li Dakar,, de 39 anys, no ha acabat com voldria el que probablement seràque disputi com a professional. L'esportista nascut a(País Valencià) ha caigut justament al començament de la novena etapa, al quilòmetre 16 entre Riad i Haradh, segons han explicat fonts de l'equip al diari Marca.A conseqüència de l'accident, ha hagut de ser. El pilot valencià estava conscient en aquest moment i deia que li feia mal un costat del cos, segons ha quedat palès en un primer comunicat de l'organització. Els serveis d'emergència l'han portat fins a un hospital de la capital de l'Aràbia Saudita, Riad.De moment,, però encara està pendent que li facin més proves. Gràcies al fet que anava a poca velocitat, el que podria haver acabat molt malament, sembla que no hauria estat tant greu com es pensava i només s'hauria fet mal al maluc. Així i tot, s'ha vistAquesta és la quarta caiguda que té Barreda en aquestadel Dakar, que ha estatper al pilot també conegut com a Bang Bang. Primer, es va fracturar el dit gros del peu esquerre en xocar contra una roca, després va tenir unaen la qual un altre pilot li va donar al casc amb la seva moto en passar-li per sobre. I, finalment, a l'etapa vuit també va patir una nova caiguda. Aleshores, però, sense conseqüència.L'històric pilot madrileny(Audi) també ha tingut una carrera accidentada. En el seu cas,al quilòmetre cinc de la novena etapa quan creuava una duna. Fruit d'això, ha demanat serde la ciutat saudita i abandonar, així, la competició. El cotxe ha quedat "seriosament danyat", segons han detallat, i ell s'ha queixat de dolor al dors de la mà dreta. No obstant això, el seu copilot, Lucas Cruz, no ha quedat ferit.El gir de guió de Sainz s'ha donat quan, a mig camí cap al centre mèdic, ha exigit als serveis d'emergència que fessin mitja volta perquè s'ho havia repensat i volia tornar al seu vehicle.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor