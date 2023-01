19:02 Colau i Trias mantenen un dinar "cordial" en un restaurant de l'Eixample de Barcelona



Ada Colau i Xavier Trias han compartit aquest dilluns dinar en un restaurant de l'Eixample durant el qual han posat sobre la taula les seves visions sobre Barcelona. El candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de la ciutat havia mostrat en una entrevista el desembre passat l'interès per reunir-se amb la que serà la seva rival als comicis del maig "per demostrar que, malgrat les diferències en molts àmbits de la política i el model de ciutat, eren capaços de mantenir una relació normal", segons indiquen fonts del partit de Trias. L'alcaldessa de Barcelona va comunicar al seu futur oponent la disposició a mantenir la trobada, que finalment s'ha produït avui en un to de "cordialitat" i durant la qual han constatat "clares diferències".

18:39 La Generalitat està tres hores sense trucades per una configuració errònia de la plataforma de telefonia



Les seus de la Generalitat han estat aquest dilluns al matí tres hores i vint minuts sense poder rebre trucades ni fer-ne entre elles a causa d'una configuració errònia en la plataforma de telefonia de l'operador que dona servei a la institució, segons han informat fonts de l'executiu català. La mateixa font especifica que la incidència ha afectat tota la Generalitat i les seves entitats. El problema s'ha detectat a dos quarts de nou del matí.

13:23 Junts participarà en la manifestació contra la cimera de Sánchez i Macron a Barcelona



El portaveu de Junts, Josep Rius, ha celebrat la mobilització unitària del dia 19 contra la cimera. Junts hi ha donat suport i ha assegurat que hi serà. "Sánchez volia un funeral del procés i li ha sortit el tret per la culata", ha assegurat, que ha qualificat la cimera de "menyspreu" cap a la majoria independentista del Parlament i cap al 80% de la societat que vol decidir el futur de Catalunya. "Cal que sigui un acte massiu, transversal i en positiu per desmentir Sánchez i dir-li que el procés no s'haurà acabat fins que siguem independent", ha dit. El portaveu de Junts ha criticat les paraules del ministre Bolaños dels darrers dies. "No treballen pel retrobament, sinó per la repressió; l'últim que haurien de fer és provocar i humiliar", ha afirmat el dirigent independentista.

10:47 Nou detinguts a Barcelona i en altres zones de l'Estat per distribuir pornografia infantil a través d’una aplicació



La Policia Nacional ha detingut nou persones per distribuir pornografia infantil a través d’una aplicació de missatgeria anònima. Entre els arrestats hi ha dos menors d’edat, de 16 i 17 anys, per tinença i distribució d’aquests arxius. Els agents van detenir tres persones a Madrid, i una a Barcelona, Múrcia, Granada, Palència, València i Conca. Va ser la policia del Canadà qui va alertar que s’estaven cometent delictes de prostitució i corrupció de menors online a través d’una aplicació de missatgeria. La plataforma va denunciar que diversos usuaris havien utilitzat els seus comptes per distribuir material audiovisual amb altres usuaris. Quan es va detectar aquesta activitat es van bloquejar i eliminar els comptes.

10:28 El PP guanyaria les eleccions per davant del PSOE però no podria pactar govern només amb Vox, segons una nova enquesta d'«El País»



El Partit Popular guanyaria les pròximes eleccions del 2023, superant al PSOE per una distància de 20 diputats i sense cap garantia de poder sumar un nou executiu només amb Vox, segons una nova enquesta publicada a El País. La ultradreta cauria a la cambra espanyola, passant dels 52 diputats als 39, en un suposat transvàs de vots als populars. Una situació que també viuria el PSOE, que es trobaria que pràcticament un 8% dels seus votants el 2019 marxarien a la candidatura que lideraria Núñez Feijóo. Unides Podem tornaria a descendir posicions, però amb una caiguda moderada: de 35 escons a 30. Ciutadans desapareixeria del mapa, Més País sumaria un diputat més i les forces independentistes (ERC, CUP i Junts) es quedarien amb els mateixos diputats que el 2019.

09:43 Sánchez assegura que els "moviments ultres" són la major amenaça a la democràcia al món



El president espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dilluns que l'intent de cop d'estat al Brasil ha demostrat altre cop que els "moviments ultres" són la principal amenaça,a la democràcia al món en aquests moments. Sánchez ha assenyalat que "l'insult i la violència verbal per excitar els seus seguidors" són les característiques que defineixen aquests moviments. Ho ha dit en la inauguració de la VII Conferència d'Ambaixadors, celebrada a la seu del ministeri d'Afers Exteriors, a Madrid. Diumenge, centenars de simpatitzants de l'expresident Jair Bolsonaro, d'extrema dreta, van assaltar per la força la seu de les institucions democràtiques a Brasília, fins que van ser desallotjats per la policia. Uns fets gravíssims que han estat condemnats enèrgicament per la comunitat internacional. Informa Pep Martí