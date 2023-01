Colau afirma que lluitarà «fins al final» perquè es regulin els lloguers a Barcelona

🔴 Ada Colau, alcaldessa de @bcn_ajuntament: "Tenim aquesta congelació de preus que dona un respir, però ha de servir per tancar la llei d'habitatge que ha de fer una regulació de preus, que és una qüestió de mínims, no de màxims"#ElsMatinsTV3



▶ https://t.co/of226TmB8N pic.twitter.com/z7B1yyvE9B — Els matins TV3 (@elsmatins) January 10, 2023

El dinar de Colau amb Xavier Trias

L'alcaldessa de Barcelona,, ha deixat molt clar que des de la seva administracióa la ciutat. "Nosaltres no neguem que es faci negoci, però el que volem frenar és l'avarícia", ha explicitat Colau, que ha insistit en el fet que el seu consistori "vol acabar amb l'especulació immobiliària que pateix Barcelona". "Tenim aquesta congelació de preus que dona un respir, però ha de servir per tancar la llei de l'habitatge", ha considerat.Les conseqüències de la, amb l'aplicació de la Zona de Baixes Emissions, les superilles o les restriccions a l'ús del cotxe són diversos temes que han afectat els veïns de la ciutat de Barcelona. Preguntada per aquest tema, Colau ha deixat molt clar que "no estan en contra del cotxe", però sí que estan enfocats en el fet que el cotxe s'utilitzi de manera més limitada.El missatge de l'actual alcaldessa de la capital catalana és clar:. Ella mateixa ha deixat clar que "la ciutat havia de canviar" i "ningú voldrà tornar enrere", perquè el cotxe, ha afirmat, no podrà ser el protagonista."Que a l'Eixample els nens a les escoles, quan fan classe, estiguin superant els índexs de contaminació permesos és inacceptable", ha lamentat. A més, ha volgut insistir que les superilles no s'han fet per imposició, sinó amb processos participatius "molt amplis", amb el diàleg amb els comerços implicats.Colau, preguntada pel seu, ha volgut deixar clar que la seva intenció "no és polaritzar" amb el candidat dea l'alcaldia de Barcelona. "Vull contraposar models de ciutat, no les persones", ha incidit, deixant clar la trobada es va produir "amb tota naturalitat" i que en el futur, durant la campanya, "Preguntada per la situació que es viu a la política parlamentària en l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat,, establir ponts o generar diàleg amb els seus interlocutors "perquè ha decidit governar en solitari".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor