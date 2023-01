Adeu al «Noma»: els motius pels quals ha de tancar un dels millors restaurants del món

Un dels millors restaurants de tot el planeta (segons els principals rànquings, crítics i experts) ha decidit tancar el seu establiment.que va ser el millor de tot el món en cinc ocasions seguides (el), ha decidit que l'any vinent, el 2024, serà el seu últim com a restaurant en actiu., el seu xef principal, ha decidit posar punt i final perquè considera que la situació del Noma "és insostenible", un adjectiu que comparteix amb el model de l'alta cuina actual.En una entrevista al, el cuiner danès assegura que el restaurant "ja no funciona" en el sentit econòmic, emocional, "com a empresari ni com a ésser humà", ha assegurat.Això és simplement massa difícil i hem de treballar d'una manera diferent", ha deixat caure Redzepi a l'entrevista, assegurant que es troba completament cremat pel ritme frenètic que suposa l'alta cuina.A Noma hi treballenamb uns horaris infernals, ha explicat el xef, en una situació de dificultat per mantenir tots els sous de la plantilla sense augmentar el preu del menú degustació,Aquests motius, els emocionals i els econòmics, són els que han acabat d'empènyer Redzepi a tancar les portes del seu restaurant.Ell mateix ha assegurat queperò que necessita tot un procés, un descans, "un viatge", per tornar a redescobrir "la cuina que volen presentar" al futur restaurant Noma, quei que, en principi, tenen intenció d'obrir de cara el 2025. "Si hem d'anar a un altre lloc per continuar aprenent, obrirem un nom pop-up. I quan hàgim acumulat prou novetats, tornarem a Copenhaguen per reobrir durant una temporada", ha sentenciat al diari nord-americà.

