Així va ser la primera aparició del cuiner gironí Joan Roca a la tele

Un mes de gener de fa molts anys, el 1990, feia la primera aparició a televisió un jove Joan Roca, del @CanRocaCeller, al programa “Bona cuina” pic.twitter.com/Uq9OGVsT0A — Arxiu TV3 CatRàdio (@ArxiuTV3CR) January 9, 2023

"A Girona hi ha Taialà, i a Taialà hi ha el restaurant". Així va iniciar Jaume Pastallé el programade TV3 el gener del 1990, ara fa 33 anys. Era la primera aparició a televisió dela, el gran dels tres germans que regenten des del 1986 el restaurant amb tres estrelles Michelin.Tal com ha recordat aquest dilluns el compte de Twitter de l'Arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio, Roca va protagonitzar el programa amb una. Tenia nomési en feia quatre que amb els seus germans havia engegat el projecte d'El Celler, seguint el llegat dels seus pares, cuiners a Can Roca, a Girona.L'emblemàtic restaurant de Girona ha estat nomenat com el millor del món en dues ocasions i segueix en peu sota el lideratge dels. Cuiner, sommelier i pastisser. Joan, Josep i Jordi. Els Roca han sabut crear unal voltant d'El Celler que engloba una gelateria, una masia on fan I+R, Casa Cacao o l'espai d'esdeveniments Mas Marroch.

