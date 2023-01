Condemnen El Rubius a pagar 73.000 euros per frau a Hisenda

haurà de pagar 72.629 euros per frau a. Així ho ha decidit e, que obliga el famós youtuber a pagar els 49.629,71 euros que el 2013 no va pagar quan hi estava obligat, a banda d'una multa de 23.000 euros. El Rubius va presentar-se com a societat en la declaració d'aquell any quan ho havia de fer com a persona física.D'aquesta manera, el creador de contingut de nomno va pagar l'impost sobre la renda de les persones físiques () que li pertocava aquell any d'acord amb els guanys que havia obtingut. La sentència recull que el youtuber de pare espanyol i mare noruega va utilitzar l'per pagar menys que si ho hagués fet amb l'IRPF. Llavors, va presentar-se com la societat "" de la qual en tenia el 98,7% de la propietat.Després de set anys d'investigació, doncs, El Rubius es veu obligat a pagar. Cal recordar que el famósva anunciar el gener del 2021 que es mudava a viure a. Com la majoria de creadors de continguts que han fet el pas, el principal argument és pagar menys impostos. En diverses ocasions, El Rubius s'ha queixat que Hisenda el tractava "com a un delinquent".

