Jair Bolsonaro, hospitalitzat als Estats Units

es troba hospitalitzat als. L'expresident del, segons ha explicat l'agència Reuters citant una font familiar, es troba internat en un centre de salut deper dolors abdominals només hores després de l'intent fallit dels seus seguidors de derrocarAquest diumenge, milers de seguidors devanles principals institucions polítiques i jurídiques del país: la seu del Congrés Nacional, el palau presidencial i la seu del Tribunal Suprem Federal., la policia va aconseguir recuperar el control de la cambra estatal. A hores d'ara ja hi ha més deDesprés de l'atac,amb el lideratge dels assaltants i va assegurar que durant el seu mandat "sempre" ha complert amb la Constitució, "respectant i defensant les lleis, la democràcia, la transparència i la sagrada llibertat". Alhora, va comparar els atacs a les institucions "amb les manifestacions d'esquerres". Per la seva banda, el ministre de Justícia,ha afirmat que Bolsonaro és políticament responsable dels atacs a les institucions democràtiques que han tingut lloc després de setmanes d'amenaces.Els manifestants ultres de Bolsonaro havien exigit unaper fer fora el recentment escollit cap de l'executiu Luiz Inácio Lula da Silva Els participants en la marxa, que defensen tesis colpistes, van superar les barreres policials aconseguint, d'aquesta manera, accedir a l'interior de les institucions de l'Estat. Els simpatitzants de Bolsonaro van acampar davant de diferents casernes de les Forces Armades brasileres per exigir un cop d'estat per "salvar el Brasil" i fer fora Lula. Les acampadesde BolsonaroLula da Silva va reaccionar ràpidament als disturbis i va signar un. Des de l'estat de Sao Paulo, on Lula havia viatjat per supervisar els estralls causats per les inundacions que viu el país, el mandatari va condemnar en una compareixença la violència "sense precedents" de les últimes hores.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor