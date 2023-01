Els Mossos descarten una agressió sexual en el cas de la fel·lació a la discoteca Waka

El vídeo viral de contingut sexual, enregistrat a l'interior de la discoteca Waka Sabadell , que es troba a Sant Quirze del Vallès, a finals de desembre,. Així ho ha conclòs ladels, que ha revisat les càmeres del local i després d'interrogar diversos testimonis.A més, segons ha informat el Diari de Sabadell, citant fonts policials, ens'ha descartat que la jove de 16 anys que apareix en l'enregistrament fentestigués sota els efectes de la droga. La mare de la menor va interposarEn declaracions a TV3, va afirmar que la seva filla, igual que va assegurar a la denúncia als Mossos, després de demanar unaa la barra de l'establiment. "No puc haver estat aquesta noia, però, en canvi, ho soc", va indicar la mare, recordant una part de la conversa amb la seva filla sobre aquests fets.El treball policial, però, no ha acabat i seper trobar el o els responsables de la, ja que cal recordar que la distribució d'aquests tipus de vídeos per les xarxes socialspot suposar un d. El càstig, tal com recull el codi penal, pot ser deA més, des de la implantació de la llei coneguda del "només sí és sí" , també hi haper aquelles persones que. El cas també va ser denunciat per l'altre jove que apareix al vídeo per la difusió que es va fer.

