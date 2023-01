Més de 200.000 comptes de Twitter amenaçats per una filtració de dades

L'origen de la vulnerabilitat

ha patit unaque ha permès la filtració de les adreces de correu electrònic vinculades a més de, que han estat posades a disposició en un fòrum de pirateria. Els ciberdelinqüents han aprofitat un error de seguretat en el sistema de la plataforma, que ha permès a persones externes que ja tenien una adreça de correu electrònic o número de telèfon associat a un perfil, trobar qualsevol altra que hagués compartit aquestes dades amb la companyia.Des del juliol de 2022 s'han registratde robatoris i filtracions de dades dels usuaris de la xarxa social d'Elon Musk. Entre ells, números de telèfon i email, que serveixen tant per accedir a la plataforma com per complir amb el sistema de verificació en dos passos. Des d'aleshores, aquests conjunts de dades s'han pogut robar perquè han explotat unade Twitter, que ha permès els ciberdelinqüents fer servir adreces de correu i mòbils per confirmar si estaven associats amb una ANEU o perfil de la plataforma.L'origen de la vulnerabilitat va tenir lloc amb la implementació d'unael juny de 2021, que va generar una bretxa reportada per HackerOne el gener de 2022. Però no va ser fins al desembre d'aquell any que la companyia va confirmar aquesta teoria, encara que en aquell moment va negar que els ciberdelinqüents havien pogut continuar explotant aquesta bretxa després de ser enxampats.Inicialment, Twitter va ser víctima d'un ciberatac que va acabar amb el robatori i la filtració d'informació ded'usuaris, atac que va tenir lloc el juliol. Aquest primer conjunt de dades es va posar a la venda aquest mateix mes al fòrum de pirateria Breached Fòrums. Més recentment, un altre hacker va assegurar tenir i vendre al fòrum les dades ded'usuaris a Twitter extretes gràcies a la vulnerabilitat, ja reparada. Entre alguns dels comptes que va posar a la venda el ciberdelinqüent es trobaven les pertanyents aAquest gener el mitjà especialitzat en tecnologia Bleeping Computer ha informat que un altre actor ha posat a la venda un conjunt de dades d'una mica més de 200 milions de perfils de Twitter. En total, 221.608.279 comptes. Pel que sembla, aquesta agrupació de dades no és nova, sinó que és la mateixa que l'anterior (la de 400 milions d'usuaris), però en aquesta ocasió ha estat obtinguda després d'unen el qual s'han esborrat perfils duplicats. Malgrat això, des de Bleeping Computer han pogut comprovar que en aquest nou paquet de dades també n'existeixen de repetides. Concretament, els ciberdelinqüents han posat a la venda dades com emails, noms, dates de creació de comptes i nombre de seguidors. A més a més, a diferència de l'anterior filtració,Per saber si el teu compte ha estat hackejat, des d'aquest mitjà han recomanat fer servir el servei(HIBP), una pàgina web on es pot escriure l'adreça de correu electrònic i comprovar que no ha estat robada. Ha estat a través d'ella que han pogut xifrar que un total dehan estat filtrats i les seves dades posades a la venda.

