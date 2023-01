Consells útils per deixar de fumar

El temps i la paciència

Ajornar el desig de fumar

Activitat física

Porta una vida més sana

Ajuda professional

Guia per deixar de fumar

Deixar de fumar en 4 passos

és una de les accions que formen part de la vida quotidiana de moltes persones. És una droga, però el seu ús està plenament normalitzat. Ara bé, les seves conseqüències poden ser nefastes per la salut, com per exemple ser la causa delde. El, com diu el missatge en els paquets que molts ignoren, mata.Per aquest motiu, és important que no fumis i que si ja ho fas bé des de fa poc o des de fa molts anys, ho deixis com abans millor. Per ajudar-te i evitar-te un problema gran de salut en un futur, a continuació presentem cinc consells delper deixar de fumar.No desesperis. Encara menys si no has ni començat. Es recomana escollir unades d'un primer moment a partir d'aquell dia. Anticipar-se a les dificultats que et pots trobar també requereix: com pots canviar les teves rutines diàries, com pots mantenir les mans i la boca ocupades, com pots afrontar els sentiments negatius...És molt important ser conscient que elsde fumar existiran. Però recorda: no són eterns. Resistir-los et donarà una empenta per poder afrontar el següent, i el següent, i el següent... per això mateix l'estiu permet donar-te molt més espai, paciència i forces per frenar les ganes d'encendre't una. Si sents que no podràs resistir l'de fumar, parla amb tu mateix: primer has d'esperar 10 minuts més. Després, fes alguna cosa per distreure't en aquest temps. Intenta anar a un lloc públic o a una zona on estiguifumar.En moments difícils,lentament pel nas i expira per la boca unes quantes vegades mentre mires el rellotge. Espera que passi un minut i l’haurà desaparegut. Lesde fumar no s'acumulen en cap cas, per això no et cal patir. I compte si decideixes tornar a fumar o només "fer-te una cigarreta". La nicotina té un poder addictiu molt alt, els receptors nicotínics cerebrals tornaran a "recordar-se" del tabac i, en poc temps, fumaràs igual o més que abans.L'pot ser un dels calmants més efectius per frenar les ganes de fumar. També et pot ajudar a distreure't de l'enveja detabac. Realitzar fer activitat durant un breu període, com pujar i baixar corrent les escales diverses vegades, pot fer desaparèixer aquest. Fins i tot sortir caminar o córrer és efectiu.També és de vital importància aprofitar l'esforç de deixar de fumar com una oportunitat per portar una vida més sana. Per això, el Departament de Salut també recomana beure aigua i sucs de fruita, preferentment naturals i rics en; moderar al màxim el consum d’i excitants, com ara; i menjar aliments rics en, com pa i arròs integral.Si consideres que la tevaés forta i et costarà moltíssim deixar-ho, demana ajuda als professionals de la salut. El Departament de Salut, a través de tot el sistema de Centres d'Atenció Primària (), posa a disposició consultes, ajudes, guies i seguiment per a totes aquelles persones que volen deixar de fumar. El més important és mantenir les ganes i la consciència per deixar de consumir tabac.En el cas que es torni a fumar per alguna circumstància, no s'ha de defallir ni tampoc castigar-se. "Cada intent és un pas endavant. L'èxit es basa a "insistir i persistir" i a vegades es necessita ajuda. Parla amb unsanitari sobre com pots plantejar-te el proper intent per aconseguir-ho", recorden des de Salut. Recorda consultar professionals, mantenir la paciència, descarregar-te aplicacions per deixar de fumar, conscienciar el teu entorn i saber el que costa.Deixar de fumar pot ser difícil i implica unpersonal, però és possible i molta gent ho fa cada any. Si estàs pensant a deixar de fumar, has de tenir en compte que és la millor decisió tant per a tu com per a la gent del teu voltant. Malgrat que no hi ha cap fórmula miraculosa, seguir uns passos et pot ajudar a deixar de fumar i a mantenir-te en la teva decisió.Pren tu la decisió basant-te en una llista de motius, marca't una data i comunica-ho als teus familiars i amics. Valora elsi les(ningú se n'ha penedit mai de deixar de fumar i sí que hi ha gent que ha lamentat no haver-ho fet abans).Sembla obvi, però a part d'eliminar tot el tabac, llença tots els encenedors i cendrers del teu voltant la vigília del Dia D. Comunica la decisió a familiars i amics, tria una data per començar i anticipa't a les dificultats.Quan arribi aquest dia en què deixes de fumar, et poden passar mil sentiments per davant. Addicció, nervis, irritabilitat, mal humor, insomni, cansament, falta de concentració... És normal. Intenta resistir i tot això acabarà passant. Per combatre les ganes de fumar, beu aigua, fes respiracions i esport, i evita, almenys el primer dia, situacions de risc com el cafè o els àpats abundants.Ara que ja has fet el pas de començar a deixar de fumar, no defalleixis. No pensis en el cigarret com quelcom bo que has perdut i recorda't dels avantatges de no fumar: millora el teu aspecte físic, estalvies cèntims o respires millor. I si caus i tornes a fumar, no et rendeixis, aprén d'allò que no ha sortit bé i torna-ho a intentar quan et vegis capaç.

