Fongs al·lucinògens i una vident per parlar amb Lady Di: totes les confessions del príncep Enric

Drogar-se per sentir-se diferent

La seva pèrdua de la virginitat

Matar 25 talibans

Últimament,no para de ser tendència. I no és per a menys. Des de la polèmica entrevista que ell i la seva parella, l'actriu, van concedir a la popular periodista nord-americana Oprah Winfrey el 2021 no han desaparegut del panorama mediàtic. L'últim petit terrabastall que han provocat ha estat arran d'una nova conversa, en aquest cas amb un mitjà del Regne Unit i protagonitzada només pel membre de la família reial.Enric de Sussex publicarà aviat les sevesi un dels capítols que ja han transcendit i que ha resultat ser més atractius per a la xarxa és aquell en què relata com i per què la difunta Lady Di . La vident li va dir que la que va ser princesa del Regne Unit era amb ell, "present", i en aquell moment, explica, va sentir una forta calor al clatell i va sentir com se li humitejaven els ulls. La mèdium també li va assegurar que Lady Di sabia que ell "buscava claredat i respostes", cosa que acabaria trobant amb el temps.Un altre episodi molt impactant que relata al llibre també té relació amb la seva mare. En ell explica que(França)el 1997"Va ser una mala idea", reconeix per tot just després resumir: "Vaig tenir un munt de males idees als 23 anys, però aquesta va ser de les pitjors".L'Enric tampoc es talla un pèl a l'hora de parlar sobre la seva experiència amb les substàncies estupefaents. Diu haver provat la cocaïna, per primer cop als 17 anys durant un cap de setmana; el cànnabis, després de la seva primera cita amb Markle, i els fongs al·lucinògens en una festa amb famosos a Califòrnia. Tot just després de provar-los, ha reconegut, va acabar parlant amb mobles. "No era molt divertit, no em feia sentir feliç, però em feia sentir diferent", confessa.La seva primera experiència amb el món sexual va ser, com ell descriu, "un gran fiasco", una cosa "humiliant". Tenia 17 anys tot just acabats de fer i va ser en un pub anglès "molt concorregut". Va mantenir relacions amb una dona més gran que, segons la seva versió dels fets, el va tractar com un "jove semental". I encara proporciona més informació: "Em va picar sexualment i després em va fer fora", revela.També ha donat força detalls sobre la seva trajectòria a l'exèrcit. Més concretament, sobre els anys que va passar a l'Afganistan, del 2012 al 2013, cosa que ha estat durament criticada per diversos experts militars. El príncep Enric va participar en sis operacions, en les quals va matar fins a 25 talibans. Uns assassinats que justifica així: ". Quan em vaig trobar submergit en la calor i la confusió del combat, no vaig pensar en ells com a persones. Eren peces d'escacs tretes del tauler, les persones dolentes eliminades abans que poguessin matar les bones", escriu el fill menor del nou rei del Regne Unit

