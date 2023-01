Barcelona tindrà 161 caixers automàtics nous a finals d’any

32 terminals a la xarxa d’estacions de metro

L1: Sant Andreu i Mercat Nou

L2: Pompeu Fabra

L3: Canyelles i Roquetes

L4: Alfons X i Trinitat Nova

L5: Ernest Lluch, Vall d’Hebron, El Coll – La Teixonera i Cornellà Centre

Quioscos de premsa amb caixer

Formacions, assessorament i impuls de canvis legals

ha iniciat aquest mes de gener unaperen diferents punts de la ciutat, com ara. Aquesta prova pilot, que durarà un any, permetrà avaluar la viabilitat del sistema. Segons els resultats, la iniciativa s’estendrà a altres emplaçaments comercials municipals.L'objectiu és-el 2018 hi havia un total de 1.214 caixers bancaris a la via pública, mentre que l’any passat només eren 717, un descens del 40%- i a laals serveis bancaris a la ciutat amb un total de 161 dispositius d'ara a finals d'any.Els mercats municipals on ja s'ha instal·lat un caixer, en col·laboració amb el Banc Santander, són el del, de, de lai de. Aquests terminals tenen la particularitat que, de manera que els comerciants dels mercats no hauran de sortir de l’equipament amb la recaptació per portar-la a una entitat bancària. També es preveu la instal·lació de dispensadors perD’altra banda, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) té previst desplegar 11 caixers nous durant el primer semestre del 2023 en diverses estacions de metro, que s’afegiran als 21 que des del mes de juliol ja estan en funcionament a la xarxa de metro.Altres punts de la ciutat que disposaran de nous terminals per retirar diners seran els. Durant el 2022 s’han posat en marxa 60 caixers en quioscos, i la voluntat és que durant els’hi instal·lin. Així doncs, un total de 125 quioscos disposaran de caixer automàtic.Però l’estratègia no preveu només instal·lar terminals sinó també treballar per impulsar canvis legislatius, sessions d’assessorament i formació. El març del 2022, per exemple, es va posar en marxa eli es va publicar la guia de consells de consum per a la gent gran, dues iniciatives dependents de l’Oficina Municipal d’Informació a les Persones Consumidores (OMIC).El servei telefònic buscavasobre elsde les persones consumidores en relació amb elsi orientar-les per presentar les queixes a les diferents entitats o al Banc d’Espanya. Des de l’abril del 2022 s’ha atès presencialment 854 persones i s’han rebut 1.237 trucades telefòniques.Quant a les formacions, s’han dut a terme tot un seguit deper aen què s’han tractat els drets i les obligacions dels usuaris i usuàries i consells per gestionar correctament els diners o per planificar decisions de futur. En total, hi han assistit unes 400 persones. La voluntat és fer 15 sessions més durant el primer trimestre del 2023.D’altra banda, s’han impulsatcom la presentació d’esmenes al projecte deamb què es demanava la certificació de l’accessibilitat al web, reconèixer la capacitat sancionadora de l’Autoritat de Defensa del Client Financer en imports de fins a 20.000 euros i per a tot crèdit hipotecari i incloure dins de l’Autoritat de Defensa una persona gran representant del teixit associatiu.

