El Kun Agüero tornarà a jugar a futbol amb el Barcelona... de Guayaquil

Los espero amigos este próximo 28/01 en la gran #NocheAmarilla2023 de @barcelonaSc pic.twitter.com/Ws7iBKTlGd — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 9, 2023

Eltornarà a disputar un partit de. Després de la seva retirada el passat any per problemes al, l'argentí es vestirà de curt un altre cop per jugar amb el, però no pel, sinó per un equip deque comparteix nom i un escut molt similar amb el de l'equip català.El ja exfutbolista ha anunciat que serà present a la "" aquest 28 de gener, que pel Barcelona de Guayaquil, la ciutat més gran de l', és la posada en escena davant de la seva afició. Davant l'anunci, Agüero ha rebut desenes de comentaris sobre el seu estat dei els ha respost a través d'un directe a"Estic molt bé", ha assegurat l'exjugador del Barça, que ha detallat que té unque controla el seui que detecta qualsevol perill. A més, l'argentí ha explicat que ja fa unes setmanes que torna a entrenar-se i que té unpersonal que s'encarrega de lafísica, després que fa més d'un any que no disputa un partit de futbol de manera professional.I és que el Kun Agüero va fitxar pel Barça l'estiu del 2021 amb lades del. A la capital catalana volia complir el seu anhelat somni de jugar en el mateix equip que Leo Messi, però no va ser possible per la dramàtica marxa de l'excapità blaugrana. En els pocs mesos que va vestir la samarreta blaugrana abans d'haver-se de retirar forçosament, va disputar cinc partits i va marcar un sol gol alcontra el

