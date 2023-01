El Govern i Junts reprenen les trobades pels pressupostos després de la pausa per Nadal

Els comuns collen el PSC

La darrera vegada que Junts i el Govern dees van trobar formalment per abordar els pressupostos del 2023 va ser el. Divuit dies després, a primera hora d'aquest dilluns, no hi havia agendada cap trobada i les relacions semblaven més bé aturades. Finalment, però, la paràlisi s'ha desencallat i, segons ha pogut saber, una delegació de l'executiu i del partit de Laura Borràs i Jordi Turullper continuar amb les negociacions. Aquesta pausa en les reunions, a la qual es posa ara fi, contrasta amb el ritme de les negociacions entre el Govern i el PSC, i és que socialistes i republicans s'han trobat gairebéentre finals de desembre i començaments d'aquest gener. Amb aquest moviment, l'executiu maniobra per abaratir l'alt cost que estan marcant els de Salvador Illa amb les seves exigències.És més a prop unentre ERC, socialistes i comuns que un acord a quatre amb Junts? Des del Govern estan convençuts que la millor opció són les quatre potes del tamboret, però l'aritmètica és la que és, i després d'un, l'executiu en tindria prou amb el suport d'un dels dos possibles socis que els falten per assolir la majoria. Ara bé, si no es tanca un acord amb cap dels dos, el, engegar la via parlamentària, i intentar aconseguir el suport necessari a la cambra catalana. Aquest mateix dilluns la portaveu dels republicans Marta Vilalta ha tornat a apel·lar a la "responsabilitat" dels dos partits i ha exigit que noles negociacions.Com estan les converses amb cadascun? Tot i la falta de reunions entre Junts i el Govern, durant les vacances, la portaveu parlamentària dels juntaires,, va anunciar que un acord per incrementar en més de. Però els juntaires no volen una fotografia on s'inclogui el PSC i els comuns, i així ho ha verbalitzat avui mateix el també portaveu Josep Rius, que ha apressatamb qui vol aprovar els comptes: "Triar entre el deixar-ho estar que li ofereix el PSC o aprovar uns pressupostos amb Junts que consolidin el procés cap a la independència", ha proclamat. Des d'ERC han reaccionat ràpidament a aquestes exigències, i la portaveuha contestat que si els juntaires es volen "excloure" o "tornar a abandonar el país", serà decisió seva, tot recordant la consulta entre la militància deTot i la insistència i voluntat d'ERC per assolir un acord a quatre bandes, la realitat és que després de setmanes i mesos de negociacions i d'un primer acord amb els comuns, és el PSC el soci més fiable del Govern a hores d'ara. Les ferides entre els excompanys de viatge independentistes són recents i els juntaires, tot i haver-se obert a negociar amb els republicans -aquest dilluns el partit ha reiterat l'oferiment-, estan dedicant més esforços a destacar la "" de l'executiu d'Aragonès que a arribar a un acord pressupostari. "El Govern només té 33 diputats i veu que no va enlloc", ha dit Rius, que ha traslladat la pressió a Aragonès. Si vol pressupostos, el president s'haurà d'arremangar. De moment, una nova reunió aquest dimarts manté viva la possibilitat d'acord.En canvi, què separa el PSC i ERC a hores d'ara? Els socialistes, que es van començar a oferir per l'aprovació dels pressupostos "a canvi de res" a finals d'agost, finalment han fet valdre els seus 33 escons i han aprofitat la centralitat per reclamar en la negociació projectes com desencallar el Hard Rock, l'ampliació del Prat o el Quart Cinturó . No posen damunt la taula quants diners haurien de destinar els pressupostos a aquestes qüestions, però sí que volen que els republicans es comprometin a impulsar-les, i així ho repeteixen compareixença rere compareixença, mentre els republicans sostenen que són carpetes "extrapressupostàries".Podria ERC acceptar-ho? Els d'Oriol Junqueras, en qüestions com el casino al camp de Tarragona, ja han anunciat que el projecte es tramitarà quan tot estigui en regla -a hores d'ara hi ha un informe desfavorable - però no volen assumir el cost electoral que implicaria acceptar projectes com aquests per escrit i incloure-hi l'ampliació del Prat o el Quart Cinturó. De fet, Vilalta ha titllat aquestes peticions com un". Malgrat les distàncies que s'expressen i magnifiquen en públic, aquest dilluns a la tarda membres de l'executiu i del PSC s'han tornat a reunir. Des de Palau asseguren que les negociacions continuen avançant "", mentre que des del PSC han reiterat la seva proposta que defensen que inclou "condicions de mínims" per "generar prosperitat". En cas d'acord, serà clau veure la lletra petita de les qüestions més controvertides.Mentrestant, la formació de, que va deixar els deures fets abans de Nadal amb un acord amb Aragonès, posa el focus sobre el PSC i les seves demandes més polèmiques, les mateixes que allunyen els socialistes dels republicans. Consideren que Illa no hauria de bloquejar els pressupostos a canvi "d'un model de casino esgotat", en paraules aquest dilluns del portaveu de Catalunya en Comú,, que ha assegurat que senten "incomprensió" per les demandes dels socialistes: "No entenem que el PSC, a canvi de la sanitat pública, del transport públic o de l'impost a les grans fortunes, aposti per un gran casino, per l'ampliació de l'aeroport o pel Quart Cinturó", ha afegit. Els comuns veuen amb més bons ulls un acord a tres amb el PSC -amb qui ja governen a Espanya i Barcelona- que no pas amb Junts.Amb aquestes postures, i amb la situació pressupostària desencallada a l'Estat i a la capital catalana amb acords a tres entre PSC, comuns i ERC, s'engega l'activitat política del 2023. Mentre els republicans confien que finalment els socialistes rebaixi les seves exigències -"en una negociació també s'ha de cedir", apunten fonts governamentals-, els d'Illa continuaran aprofitant una centralitat de la qual no gaudien en l'àmbit parlamentari des d'abans del procés. ERC s'hi intentarà entendre i aixídefinitiva que situaria el govern d'Aragonès en una situació molt complicada per tirar endavant la legislatura. I en aquesta voluntat de sortir reforçats d'aquests pressupostos, continuarà apel·lant a la responsabilitat de Junts, amb qui l'executiu assegura que ja hi ha molts acords assolits.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor