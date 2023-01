«Eixamplar la base» a Ciutadans: qui són i què volen els crítics amb Arrimadas

Tornar als orígens

Tot el grup municipal a Barcelona, amb Bal

L'enèsima crisi interna que acumulapot ser la definitiva. Després de tres anys de davallades electorals i pèrdua de presència institucional, que van començar a les eleccions espanyoles de novembre del 2019, la fractura que viu el partit ha arribat ara al seu pinyol dur. La trencadissa entre la llista d'i la del portaveu al Congrés,, s'enfronten en unes primàries disputades l'11 i el 12 de gener per decidir qui dirigirà la formació en el que pot ser la seva etapa terminal. La divisió extrema al partit també s'ha produït entre la militància catalana.Inés Arrimadas no és cap de llista, però forma part de la que encapçalen l'eurodiputat-per a portaveu polític del partit- i, coordinadora de Balears, per a secretària general. Bal sí que aspira a ser portaveu en una llista on l'acompanya el regidor de Madrid, que serà secretari general si la candidatura alternativa s'imposa. Bal ha atacat Arrimadas pel flanc més obert del partit i li retreu que prioritzi sempre els pactes amb el PP.A Catalunya, la major part de la direcció s'ha alineat amb Arrimadas.continua sent un dirigent de la seva confiança, com també ho són els diputats al Parlament. Però els seguidors d'Edmundo Bal han trobat escalf entre les bases i els quadres catalans.L'exdiputat al Parlament, posicionat sempre en el sector crític amb la direcció, és un dels qui dona suport a la campanya de Bal a Barcelona. Sanz és dels pocs impulsors del sector Renovadors que no ha abandonat el partit. El darrer referent dels crítics a abandonar la formació va ser. Aquest és un dels obstacles amb què es pot trobar Bal: les contínues fugides de militants descontents ha deixat els crítics interns en una posició minoritària.Sergio Sanz explica que un dels objectius dels qui s'apleguen entorn Edmundo Bal i Santiago Saura és la voluntat d'"i tornar als orígens fundacionals" del partit. "La candidatura oficial es replega en el, però què fem amb els votants decebuts del PSOE i que ara es poden decantar per votar el PP?". Sanz considera que en política econòmica, Ciutadans sembla. Els crítics propugnen un partit que pugui atreure votants de centre-dreta, però també a progressistes.Amb Edmundo Bal també estan l'exregidor de Barcelonai dos regidors de Santa Coloma de Gramenet, que havia estat un lloc on el partit taronja havia creat moltes expectatives, com. O Ángel Guillén, regidor de la Garriga, així com diversos consellers de districte, com. També han donat el seu suport als crítics alguns exdirigents avui ja fora del partit, com l'exdiputadaUn fet a destacar és que els tres regidors del grup municipal de Ciutadans a Barcelona s'han posicionat amb Edmundo Bal. Es tracta de. El que col·loca el grup municipal en ple enfront Arrimadas i Carrizosa.Val a dir que Paco Sierra es troba en una situació especial. Expulsat del partit després d'un enfrontament amb l'anterior cap del grup,-que va abandonar el seu lloc al consistori-, no ha passat a no-adscrit i continua liderant el grup, amb el suport de les altres dues regidores. Això mentre espera el resultat d'una demanda judicial que ha presentat per defensar-se de la seva expulsió.Qui manté unen aquesta batalla interna és Anna Grau, candidata a l'alcaldia de Barcelona -pendent de ser ratificada per primàries- i diputada al Parlament. Grau ha assistit a actes de les dues candidatures i es concentra en el que serà la seva campanya municipal, on les perspectives del partit també són lúgubres.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor