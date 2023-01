Els 10 països més perillosos del món per viatjar-hi aquest 2023

Triar un lloc per-hi és sempre complicat. Hi ha molts factors a valorar, com els preus, la qualitat de vida, els punts turístics més interessants i, entre aquests, també hi ha el de la. Per tenir clar on és millor no viatjar aquest 2023 per evitar ensurts, la companyia mundial d'assegurancesha elaborat el seu rànquing anual dels països més perillosos del món.En primera posició hi ha l', que des que elsvan recuperar el poder l'agost del 2021 s'ha convertit en un territori d'extrema perillositat. A la retallada de drets del nou règim s'hi suma una onada de violència i terrorisme que fan que es desaconselli viatjar al país. El podi el continuen en segona posició l', i en tercera, ambdós també molt insegurs davant eli els conflictes interns.La resta de posicions d'aquest top-10 són per a-conflicte armat intern-, la-guerra civil-,-conflicte armat i terrorisme-,-terrorisme i pirateria-,-guerra civil-,-invasió russa i guerra- i-guerra civil i terrorisme-.

