Dos anys i mig de presó per petonejar una nena d'11 anys a Tremp

L'ha condemnat aun home que al 2019, quan tenia 58 anys, va fer unen un portal a. L'home estava acusat de dos abusos sexuals, però la Sala l'ha absolt de l'altre, a una altra menor d'11 anys que va denunciar que li va tocar els pits en una mesquita, també a la capital del Pallars Jussà.A més de la pena de presó pel primer abús sexual a menor de 16 anys, l'Audiència el condemna aquan surti de la presó, li prohibeix treballar en qualsevol feina que impliqui el contacte amb menors durant 5 anys i mig i aper danys morals.El judici es va fer el 17 de novembre de 2022. En les seves declaracions, les dues nenes, que llavors tenien 14 anys, van explicar com un home les va abordar a Tremp . La primera va detallar que entre els mesos d'abril i maig de 2019, l'home se li va acostar per darrere dins d'una mesquita i. La segona va dir que, a l'octubre del mateix any, l'acusat li va demanar si el podia ajudar amb unes cartes perquè no sabia llegir i que un cop al portal,. Aquesta última ho va denunciar alsel mateix dia i un agent va declarar que estava "nerviosa, tremolava i se sentia avergonyida".L'acusaten el judici i la psicòloga de l'EATAV va declarar que considerava "creïble" el relat de totes dues. La defensa demanava l'absolució i la fiscalia 3 anys de presó per cada delicte d'abús sexual Segons la, mentre que l'Audiència considera provats els fets del primer cas i dona credibilitat al testimoni de la víctima, reforçat per la declaració del mosso, entén que no hi ha prou proves per condemnar l'acusat per l'altre abús sexual perquè la menor -que va denunciar els fets quan va conèixer el cas de l'altra nena-en les declaracions i no va poder concretar quan havien passat els fets.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor