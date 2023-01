El PSC no mou fitxa i insisteix a incloure els macroprojectes en els nous comptes

La portaveu del PSC,, ha advertit que les condicions que ha posat el seu partit per aprovar elsde la Generalitat per al 2023 són "un tot" i "de mínims". És per això que diuensí a continuar negociant, però no a adherir-se a la proposta presentada per ERC. Amb aquest escenari, per als socialistes "Ha de dir si accepta" , han reiterat en una roda de premsa d'aquest mateix dilluns.Entre aquestes condicions innegociables que defensen els socialistes està tirar endavant el projecte dela Vila-seca i Salou (Tarragonès), l'ampliació dei la reactivació de la carretera B-40, coneguda com aDesprés que el Govern tanqués un acord amb Podem per garantir el suport dels comuns als pressupostos, l'executiva ha seguit les negociacions amb el PSC i ambper aconseguir la majoria necessària per aprovar-los. De moment, no s'ha tancat cap pacte ni amb els socialistes ni amb la formació de Laura Borràs i Jordi Turull. Aquest passat cap de setmana, a més a més, no hi ha hagut noves reunions entre la Generalitat i el PSC, ha informat Tortolero.Preguntada per la cimera hispanofrancesa que se celebrarà aquesta setmana a Barcelona , la portaveu l'ha considerada "una notícia molt positiva" perquè s'hi rubricarà l'acord per construir el conducte que ha d'unir Catalunya i Marsella. Per aquest motiu,Sobre la protesta convocada contra la trobada dels governs espanyol i francès, s'ha limitat a dir que el PSC respecta "tothom que es vulgui manifestar".

