«Nepo babies»: què són i per què ha esclatat una gran polèmica a Hollywood

Què són els nepo-babies?

John David Washington, Dakota Johnson i Cooper Hofmann

Maya Hawke, filla dels actors Uma Thurman i Ethan Hawke, a Stranger Things Foto: Netflix

Hailey Bieber is owning the "nepo baby" label with a cheeky t-shirt https://t.co/hUEADT7mBv — billboard (@billboard) January 6, 2023

És indiscutible que els casos dehan estat una norma (en certs àmbits, minoritària) de sectors culturals, audiovisuals i artístics. Ser familiar de famós, estar-hi relacionat de manera indirecta o tenir certs contactes pot obrir moltes portes per tenir més i millors oportunitats que altres competidors que comencen des de zero. El món del cinema i de les sèries no és una excepció a aquesta situació, especialment el de la indústria de Hollywood. Tot va saltar pels aires aquest desembre quan la revistava presentar una immensa infografia sobre elsi la revistali va dedicar la portada més important de l'any. Primer pas, definir que són.És un concepte fàcil d'entendre. Parteix de dues paraules en anglès:s. Dit ras i curt: els famosos. Celebritats, famosos, intèrprets reconeguts que van tenir un camí de roses a l'hora de començar la seva carrera gràcies a ser descendents directes d'altres famosos, celebritats o intèrprets. Les dues publicacions nord-americanes van fer pujar la mosca al nas a mig Hollywood amb les seves publicacions, assenyalant quins són els casos més flagrants o descobrint altres que el públic no en tenia ni idea.Posem casos:(15 anys) és la filla de l'actriui de(productor, guionista i director de films com tota la saga de Resident Evil). Gràcies a la seva posició serà la protagonista de la nova adaptació en persones de Peter Pan, on interpretarà a la jove Wendy. Un altre cas és el de, filla dels actors Ethan Hawke i Uma Thurman, qui va aconseguir aparèixer en el darrer film de Quentin Tarantino i després formar part del repartiment d'Stranger Things en la 3a i 4a temporada.(Emily in Paris, entre d'altres), filla del cantant(Tenet, Malcolm and Paris, Ámsterdam), fill de l'oscaritzat... la llista és llarga i immensa com podeu veure en aquesta infografia . Altres grans noms de la indústria (especialment emergents) que han estat esquitxats per aquesta "transparència" sónTambé han estat assenyalades certes "dinasties" de la indústria dels Estats Units, com la família de, la deo la delso els. La xarxa fa més d'un mes que segueix gratant al voltant dels lligams familiars i personals de les celebritats, demanant també que es faci en altres països com Espanya o Catalunya.Fins i tot Hailey Bieber (una de les millors models del planeta, casada amb el cantant) va voler reaccionar a tota la polseguera aixecada al voltant delsamb una samarreta "que es reivindicava a si mateixa" com una més d'aquest grup de persones. Aquesta situació no és cap novetat actual. Des dels anys 40 i 50, Hollywood ha viscut aquesta mena de nepotisme familiar o de proximitat. Ara, però, existeix un repunt en la nova generació d'intèrprets, creadors, artistes i cantants.

