Junts refreda l'optimisme d'ERC amb els pressupostos: «No hi ha reunions previstes»

Junts serà a la manifestació del dia 19

L'acord pelses fa esperar. Junts ha reiterat el seu oferiment al Govern per pactar els comptes, però ara com araper acabar de tancar acords. En les darreres setmanes hi ha hagut avenços, però el partit de Laura Borràs i Jordi Turull ha tornat a refredar l'optimisme que fa dies que expressen el Govern i ERC . El portaveu del partit,, ha ressaltat la debilitat de l'executiu al Parlament i ha avisat que el principal responsable per pactar pressupostos és el president de la Generalitat,. En aquest sentit, Rius l'ha instat a concretar reunions si vol desencallar les negociacions, i ha alertat que congelar la política exterior, com vol el, seria un error.Rius ha lamentat que si Aragonès hagués complert l'acord de legislatura, avui ja hi hauria pressupostos aprovats i no hi hauria "inestabilitat". "", ha dit el portaveu, que ha assenyalat "errors" en la negociació. "S'han cregut que eren el govern del 80% i són el del 21%", ha afirmat, i ha reiterat l'oferiment de Junts per aprovar els pressupostos, si recupera els objectius de la legislatura del 52% per avançar cap a la independència. "El primer responsable que hi hagi pressupostos és Aragonès, i només té 33 diputats", ha reblat Rius. Per ara, el Governi negocia amb PSC i Junts en paral·lel per mirar de tancar un pacte aviat, tot i que algunes peticions dels socialistes són incompatibles amb el que plantegen els juntaires.En aquest sentit, el portaveu ha criticat que el PSC pretengui incloure polítiques en el pacte dels pressupostos que, com la limitació de les delegacions a l'exterior. "El PSC vol enterrar el procés aprofitant la debilitat parlamentària d'ERC", ha afirmat Rius, i ha instat a Aragonès a triar entre el "deixar-ho estar" del PSC o bé "consolidar el procés" amb Junts. En tot cas, el partit no ha volgut fixar terminis per tancar un acord, però sí que ha demanat que els acords no vagin en detriment de l'autogovern de Catalunya. Ara com ara, no hi ha reunions previstes amb el Govern, tot i que Junts ha reiterat l'oferiment per pactar i Rius ha afirmat que hi ha hagut avenços.Pel que fa a les eleccions municipals, Junts aspira a presentararreu del país. "Les perspectives són bones", ha assegurat Rius. També ha celebrat queja sigui una alternativa real a Barcelona. "Té les mans lliures per poder fer la candidatura que consideri millor per guanyar a Barcelona", ha dit, en referència a possibles acords amb el. El proper 28 de gener, Junts celebrarà unaa Girona de cara a les eleccions del maig.Rius ha celebrat la mobilització unitària del dia 19 contra la cimera. Junts hi ha donat suport i ha assegurat que hi serà. "", ha assegurat, que ha qualificat la cimera de "menyspreu" cap a la majoria independentista del Parlament i cap al 80% de la societat que vol decidir el futur de Catalunya. "Cal que sigui un acte massiu, transversal i en positiu per desmentir Sánchez i dir-li que el procés no s'haurà acabat fins que siguem independent", ha dit. El portaveu de Junts ha criticat les paraules del ministre Bolaños dels darrers dies. "No treballen pel retrobament, sinó per la repressió; l'últim que haurien de fer és provocar i humiliar", ha afirmat el dirigent independentista. Òmnium, l'ANC i el Consell per la República han convocat una manifestació unitària contra la cimera de Sánchez i Macron prevista pel dia 19 de Barcelona. Els convocants volen evidenciar davant dels dos mandataris que el conflicte català encara no s'ha resolt, malgrat que el govern espanyol doni per acabat el procés després delsi la reforma del. En els propers dies, les tres entitats, que consideren que la cimera és una "provocació", donaran més detalls de l'acció. Sí que ha transcendit, però, que es farà davant d'on se celebri la trobada entre els presidents espanyol i francès. Precisament sobre el codi penal, que entrarà en vigor aquesta setmana, Rius ha evitat verbalitzar si els presos de Junts demanaran revisió de la condemna. "Respectem l'estratègia de cadascun dels encausats", ha afirmat.

