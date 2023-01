La Intersindical afegeix un tercer dia a la vaga del sector sanitari del gener

La Intersindical ha escalfat el panorama de les protestes previstes a l'àmbit sanitari a finals de gener i ha anunciat una crida a la vaga que, a la pràctica, afegeix un tercer dia a la convocatòria d'aturada laboral que recorre tot el sector. Fins ara, les dates que s'havien instaurat com a referència eren els dies 25 i 26 de gener, amb una primera proposta de Metges de Catalunya (MC) que després va rebre el suport d'infermeres, auxiliars i la resta del personal sanitari, a través de la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya. Eren els dos dies d'aturada acordada. Ara, la Intersindical ha fet la seva pròpia crida, posant el focus enÉs a dir, fent que un coincideixi, però avançant la convocatòria un dia. En el seu cas, el sindicat apel·la a tot el sector sanitaria i sociosanitari català, sigui públic o concertat.El més destacat de les propostes de la Intersindical guarda una gran similitud amb el que ja havien exposat la resta de col·lectius laborals de l'àmbit sanitari. Es prioritza la necessitat de dedicarperquè es pugui dedicar més temps als pacients. També defensa revertir les retallades i tornar a les 35 hores setmanals, entre altres propostes d'ampliació dels drets i reconeixements.El comunicat del sindicat per anunciar la vaga destaca la situació de "desbordament", "col·lapse" i "desgast" del personal dels centre de salut catalans i reclama. També reivindica la necessitat d'aplegar-se amb la resta de forces sindicals per salvar la qualitat assistencial.En declaracions recollides per l'ACN, el portaveu de la secció de Sanitat de la Intersindical ha denunciat que. Mentre que el cost de la vida ha pujat prop d'un 10%, el creixement salarial ha estat només del 3,5% i les pròximes pujades previstes no arribaran a resoldre-ho, preveu la força sindical.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor