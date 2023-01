L'Iran no executarà Amir Nasr Azadani: el futbolista estarà 26 anys a la presó

De què se l'acusa?

La Justícia de l'Iran ha condemnat aquest dilluns a el futbolista Amir Nasr Azadani per la seva implicació durant les protestes antigovernamentals que han tingut lloc al país des del mes de setembre passat arran de la mort dequan es trobava sota custòdia policial per presumptament violar el codi de vestimenta islàmic.Azadani va ser una de les dues persones condemnades per les accions registrades el passat 16 de novembre, quan tres membres de les forces de seguretat van morir durant un incident registrat en el marc de les protestes ciutadanes a la província d'Isfahan.L'esportista ha estati incórrer en delictes contra l'ordre públic, reunir-se i conspirar per vulnerar la seguretat del país, entre d'altres, segons informacions recollides per la cadena Iran International. El futbolista professional iranià s'enfrontava a una possible execució a la forca després de participar en les protestes en favor dels drets de les dones al país. El sindicat internacional de jugadors,, va demanar "l'eliminació immediata del càstig".

