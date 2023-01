ERC participarà a la mobilització contra la cimera que reunirà Sánchez i Macron

ERC assistirà a la mobilització contra la cimera que reunirà Pedro Sánchez i Emmanuel Macron a Barcelona. Així ho ha anunciat la portaveuaquest dilluns en roda de premsa, en la qual ha assegurat que els republicans sempre participen en les mobilitzacions que serveixen per. La convocatòria, prevista pel 19 de gener, ha estat, i ja s'hi han sumat l'AMI, el CIEMEN, la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).Aquestes entitats i plataformes van anunciar que es mobilitzarien mitjançant un comunicat en el qual critiquen que el govern espanyol hagi dit que vindran a Barcelona per aLes entitats convocants consideren "una provocació, una fantasia i una falsedat" aquesta trobada, ja que sostenen que a hores d'ara encara no s'ha donat cap solució política al conflicte i que hi ha encara representants del moviment independentista a l'exili. Tot plegat, pocs dies després d'aprovar-se la reforma del codi penal.Vilalta, durant la roda de premsa, ha fet valdre una vegada més l'aconseguit mitjançant el diàleg amb l'estat, en relació amb la, però ha assegurat que amb això no es dona el conflicte per tancat i que per això es mobilitzaran el 19 de gener. La seva assistència no serà tant per la cimera contra el president espanyol i francès, sinó per. "S'equivoquen els que pensen i verbalitzen que l'independentisme ha desaparegut", ha declarat la també secretària general adjunta, que ha aclarit que a Catalunya no hi haurà cap situació de normalitat fins que "no s'acabi la repressió" i es pugui decidir "lliurement el futur".Més enllà de l'adhesió d'ERC a la mobilització, ara la incògnita és. Seran de primer nivell? De moment, Vilalta no ha desvetllat si el màxim representant del partit,, hi serà. Tampoc ha volgut aclarir si eles deixarà veure als carrers, i en tot cas ha explicat que serà el mateix executiu qui ho aclareixi. Dimarts hi ha prevista la roda de premsa habitual del Govern, després de la reunió, i serà en aquesta ocasió quan es doni informació sobre la possible assistència dels consellers i conselleres. Ara bé, Vilalta ha manifestat el seu desig que aquesta convocatòria no es giri contra la gestió de l'executiu, i que sigui realment per reivindicar l'autodeterminació.Des d'ERC encara no s'havia reaccionat a aquesta convocatòria. Sí que ho van fer des de Junts per Catalunya. El secretari general,, va fer una crida a una "gran mobilització des de la unitat". En una entrevista a 8TV dissabte a la nit, va considerar que ha de ser un dia de mobilització per dir que el procés no s'ha acabat. També l'expresident del Governva demanar "unir-se" per a defensar Catalunya davant d'uns "il·lusos enterradors". "Han treballat per desmobilitzar i trencar la unitat, que han estat dues grans eines per defensar Catalunya davant d’un Estat que ens discrimina i ens perjudica pel fet de ser catalans", va escriure en un missatge des del seu compte de Twitter.

