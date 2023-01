ERC assegura que l’acord pels pressupostos està a punt: «No hi ha esculls objectius»

Ara fa tres setmanes, el 19 de desembre, la portaveu d'ERCassegurava que no existien "esculls substancials" per arribar a un acord pels pressupostos amb el PSC i Junts. D'ençà d'aquestes declaracions no s'ha arribat a cap acord, però el discurs és gairebé calcat aquest dilluns, després de les vacances de Nadal. A hores d'ara no hi haper tancar de "" un acord amb els possibles socis pels comptes del 2023. Ho ha dit Vilalta en roda de premsa des de la seu del partit, en la qual ha pressionat una vegada més a socialistes i juntaires perquè estiguin predisposats a tancar un pacte: "Demanem a la resta de formacions polítiques que posin per davant la vocació i ser útils al país", ha declarat.Com ja fa setmanes que prediquen els republicans, Vilalta ha assegurat que les negociacions estan ", que es troben en la recta final, i ha aprofitat per reivindicar una vegada més que "dotar al país d'uns pressupostos" és urgent perquè seran útils per a la ciutadania. "Hi ha tota la voluntat per part d'ERC per aprovar els pressupostos com més aviat millor", ha insistit. No ha entrat a valorar si les negociacions estan més avançades amb una formació o altra, tot i que el cert és que els republicans i els socialistes han mantingut reunions durant les vacances de Nadal, mentre quei a hores d'ara no hi ha noves dates, segons els de Laura Borràs i Jordi Turull.La setmana passada les reunions entre el Govern i el PSC van ser gairebé periòdiques, però no es va produir cap entesa i la possibilitat d'arribar a un acord per començar a iniciar la tramitació dels pressupostos es va refredar . Tot i la insistència del PSC sobre la impossibilitat d'arribar a un pacte a curt termini, l'executiu continuava confiant poder aprovar els comptes aquesta setmana, tot just amb la tornada a la normalitat després de les vacances de Nadal. En tot moment l'equip de Pere Aragonès ha assegurat que la prioritat és aprovar els comptes al consell executiu amb unaamb com a mínim el PSC o Junts - amb els comuns es va tancar un acord el mes de desembre - però també ja ha advertit que si es "dilata" la negociació per falta de "voluntat política" aprovarà el projecte de comptes i després perseguirà els suports al Parlament. No es descarta que això pugui passar aquesta mateixa setmana.Els punts de discòrdia rauen en algunes mesures que reclama el PSC que incomoden ERC. La formació liderada per Salvador Illa ha posat com a condició per arribar a un acord desencallar la construcció del Hard Rock, el Quart Cinturó, l'ampliació de l'aeroport del Prat o inversions en infraestructures ferroviàries. Aquest mateix dilluns la portaveu parlamentària socialista,, ha exigit -en un escrit al diari Ara- als republicans que acceptin les "condicions de mínims" que posen damunt la taula. Sobre aquesta qüestió, Vilalta ha insistit que sónque s'haurien de treballar al marge d'aquesta negociació, i ha titllat aquests projectes d'un "model propi del segle XX".

