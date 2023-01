Sánchez assenyala l'extrema dreta com la «principal amenaça» al món

Solucions "africanes" per a l'Àfrica

El president espanyol,, ha assegurat que l'intent de cop d'estat al Brasil ha demostrat altre cop que elssón la principal amenaça a la democràcia al món en aquests moments. Sánchez ha assenyalat que "per excitar els seus seguidors" són les característiques que defineixen aquests moviments. Ho ha dit en la inauguració de la, celebrada a la seu del ministeri d'Afers Exteriors, a Madrid.El líder socialista s'ha mostrat "convençut" de la pervivència de la democràcia al Brasil. Diumenge, centenars de simpatitzants de l'expresident, d', van assaltar per la força la seu de les institucions democràtiques a Brasília, fins que van ser desallotjats per la policia. Uns fets gravíssims que han estat condemnats enèrgicament per la comunitat internacional.Sánchez ha subratllat l'agenda internacional d'Espanya i el seu paper en el concert internacional, qualificantlaprevista per al 19 de gener a Barcelona, i que ha estat contestada amb la convocatòria d'una manifestació independentista per l'ANC, Òmnium Cultural i el Consell de la República, que consideren l'encontre una "provocació" quan no s'ha resolt el conflicte polític i resten dirigents sobiranistes a l'exili.Pedro Sánchez ha aprofitat la seva intervenció per posar en valor la seva gestió al capdavant de l'executiu des de l'inici de la, mostrant l'èxit que va suposar el procés de vacunació. Ha començat destacant el fet que per primer cop la nova promoció de diplomàtics a l'estat espanyol té una majoria de dones i ho ha posat com un exemple dels esforços fets en igualtat.El líder socialista s'ha referit al context de crisi global, amb la guerra d'Ucraïna en primer lloc, que obliga Espanya a "reposicionar-se" en l'escena internacional. Un context en què Espanya ha de saber trobar les seves fortaleses. Ha subratllat que-amb un 5%-, el nivell de creixement de l'economia i un mercat laboral robust, amb més de 20 milions d'afiliats a la seguretat social.Pedro Sánchez ha mostrat orgull nacionalista al dir que elés un dels tres que facilita més intercanvis amb els altres països: "Ser espanyol és una de les tres claus més eficaces per accedir a la resta del món", ha dit. Alhora, ha destacat els elements essencials de la política exterior espanyola, amb el compromís "multilateralista" de l'estat espanyol.S'ha referit al combat contra eli ha reblat que Espanya és el cinquè productor en energia eòlica i el vuitè en energia renovable. Ha destacat l'esforç fet en hidrogen verd i ha anunciat que demà el Consell de Ministres aprovarà regulació de la participació en elsde la Unió Europea, en què quatre dels onze previstos estan liderats per Espanya.Sánchez també ha incidit en el vessant deinternacional de l'Estat, assegurant que el país ha acollit milers de refugiats ucraïnesos, amb més de 30.000 nois escolaritzats. El president espanyol ha considerat un "desafiament" la crisi alimentària que amenaça l'Àfrica i ha recordat que s'han destinat 236 milions d'euros per afrontar aquesta crisi. Ha reclamat solucions "africanes" per a l'Àfrica i el suport donat per la UE a una regió com el Sahel, que afronta un cúmul de crisis.Un altre eix vertebrador de la política exterior espanyola és el feminisme, ha afirmat el president espanyol. Ha advocat per un enfocament de gènere també en aquest àmbit.Ha assegurat que s'espera molt de la presidència espanyola de la UE, que serà el segon semestre d'any i que ha qualificat de "gran repte". Sánchez ha subratllat l'de l'estat espanyol enfront els corrents euròfobs que aquí han tingut menys força que en altres països.

