Notícies del 6 al 8 de gener de 2023

Puigdemont crida a la mobilització contra la cimera francoespanyola a Barcelona: "Unim-nos per defensar el país davant d’uns il·lusos enterradors"



L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat sortir al carrer el pròxim 19 de gener en el marc de la cimera entre França i Espanya que acollirà Barcelona. En un missatge difós a través del seu compte de Twitter, Puigdemont ha considerat que ambdós països "han treballat per desmobilitzar i trencar la unitat, que han estat dues grans eines per defensar Catalunya davant d’un Estat que ens discrimina i ens perjudica pel fet de ser catalans". És per això que l'expresident ha demanat "unió per defensar el país" davant dels qui ha qualificat d'"il·lusos enterradors".