Un altre Ever Given? Un vaixell de càrrega es queda encallat al canal de Suez

Un vaixell de càrrega, Egipte, segons ha informat aquest dilluns la contractista de serveis Leth Agencies. El vaixell, denominat, s'ha encallat prop del Qantara, a l'estat egipci d'Ismailia, tal com ha detallat la citada companyia. Així mateix,intenten reflotar l'embarcació per evitar que es bloquegi el pas.Aquesta situació recorda a la del vaixell, una altra embarcació que va quedar encallada al canal de Suez el març del 2021. Va provocar un embús sense precedents en una de les rutes comercials més transitades del món, que ha provocat el desviament de més de 200 vaixells i la paràlisi de mercaderies per valor de 9.500 milions d'euros diaris.

