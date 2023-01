Renfe comença a retornar la fiança dels abonaments gratuïts de Rodalies: com ho pots aconseguir?

Els requisits per aconseguir la fiança dels abonaments gratuïts

Fins quan hi haurà abonaments gratuïts de Rodalies i Renfe

ja ha començat a retornar les fiances dels abonaments gratuïts dels serveis dei dels trens dea tots aquells usuaris que els van adquirir durant el 2022. A partir d'aquest, les persones que hagin fet servir els abonaments que va implementar el govern espanyol a partir de l'1 de setembre, rebran els diners -- a la seva targeta de crèdit de manera automàtica. Ara bé, aquelles persones que van pagar amb efectiu hauran d'adreçar-se als punts de venda de les estacions a partir del 15 de gener.Entre l'1 de setembre i el 31 de desembre del 2022, Renfe va expedir 757.639 abonaments bonificats a Catalunya. D'aquests, la majoria van ser de Rodalies -81,8%, fins a 620.000- i el 15% restant de Mitja Distància (118.000 títols). Pel que fa al servei de trens que funcionen a través del servei Avant, es van vendre prop de 20.000 bitllets a meitat de preu.Per rebre els dinersde l'any passat. Renfe no retornarà els diners als usuaris que hagin fet un "ús irregular". En aquest sentit, l'operadora va detallar que entén perel fet de reservar una plaça de Mitja Distància però després no viatjar, i fer-ho en almenys tres ocasions.Aquesta pràctica també comportava la retirada durant un mes de l'abonament gratuït. Els usuaris afectats en aquests casos ja han estat notificats. Renfe ha detallat que per facilitar el tràmit de retorn de les fiances també ha habilitat una línia telefònica específica -91 919 15 67-.Tot i que Renfe hagi començat a retornar les fiances corresponents als abonaments del 2022, els abonaments gratuïts implementats pel govern espanyoli encara es poden adquirir –i es podrà mentre estiguin vigents-.i, a partir d'aquesta data, caldrà tornar-los a renovar. Tal com l'any passat, per obtenir els bitllets cal dipositar una fiança de 10 euros per Rodalies i de 20 euros per Mitja Distància. També es manté el descompte del 50% pels serveis ferroviaris d'Avant.

