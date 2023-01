El Barça guanya l'Atlètic de Madrid per la mínima i ja és líder en solitari

Els rostres del matx

Partit interessantíssim delal Wanda Metropolitano (Madrid). En un matx molt tàctic contra, els blaugrana han aconseguit fer molt mal als de Diego Simeone i guanyar per 1. Un resultat que, tot i que sigui per la mínima, val or, sobretot quant a sensacions, però també perquè la victòria fa que dormi, tres punts per sobre del Reial Madrid. L'examen d'avui era d'exigència i el Barça, sens dubte, l'ha aprovat.Els primers 30 minuts han estat clarament dels de Xavi i els últims 15, de l'Atlètic. Els blaugrana han patit molt, però han pogut fer valdre el resultat. Gràcies, també, a l'actuació de Marc-Andréque ha salvat una defensa que a voltes ha estat tendra. Sobretot quan més han patit els de Xavi ha estat amb la pressió alta del rival. No obstant això, la pressió del Barça ha funcionat i, en la primera part, ha aconseguit recuperar fins a 43 vegades la pilota, tant en camp contrari com propi.Ansu Fati ha anat de menys a més. Ha passat de puntetes pel partit i el tècnic blaugrana n'ha acabat prescindint. El protagonisme ofensiu ha estat per a, autor delgol del Barça al minut 23. Un gol que, precisament, ha estat el que ha fet treure el cap als de Simeone, que han fet un pas endavant en tots els nivells tot just després.L'Atlètic ha concedit espais, però els blaugrana no han sabut trobar jugadors determinants al davant ni tampoc optar pel joc vertical per evitar que els atacants de Simone no arribessin amb tanta convicció i acabar de rematar el resultat., en part, no tenir por a, així com més personalitat i autoritat amb la pilota. També s'han perdut algunsque és important polir de cara a futur.No obstant això, a la segona part el Barça ha estat defensivament, molt segur. Hi ha hagut més sensacions que no pas veritable perill i, a diferència dels dos últims partits, en els quals el Barça ha estat molt fluix, la presència de l'equip en alguns minuts ha estat notable.Aquest diumenge, encara que no hagi estat una sensació majoritària, s'ha deixat entreveure. La part més negativa de l'encreuament ha estat, probablement, laper una pica-baralla del tot reprovable amb Stefan Savic, que també li ha costat l'expulsió.

