Mor un home després de rescatar tres nens que s'ofegaven al mar

Un home de 50 anysaquest dissabtepetits que s'ofegaven a l'aigua de la caleta de Sant Marc d'Iquique, a. Tal com han recollit els mitjans locals, membres de l'exèrcit nacional van aconseguir rescatar l'individu encara amb vida després de salvar les criatures.El Servei d'Atenció Primari d'Urgència (SAPU) li va fer les maniobres oportunes per reanimar-lo, però tot va ser en va i finalment l'home va acabar morint.La seva decisió d'ajudar els menors que s'ofegaven ha transcendit a la comunitat de la localitat com una gesta "heroica". És per això que els veïns i veïnes ara estan totalmentSegons la informació que ha transcendit, a hores d'ara, els nens es troben estables i estan rebent les atencions mèdiques pertinents.

