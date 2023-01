El «nou» calendari astral que uneix Esperanza Gracia, la NASA i Ibai

A partir del 1 de enero entró en vigor el nuevo calendario oficial para los signos Zodiacales.



No olviden actualizar su carta astral y revisar sus proyecciones para 2023 si es que cambió su signo. pic.twitter.com/OIAkI1nTMq — FRCH❄️☃️ (@ElComicFan) January 5, 2023



Tot el que has de saber sobre Ofiüc

La NASA reacciona

👀 We see your comments about a zodiac story that re-emerges every few years. No, we did not change the zodiac.



When the Babylonians invented the constellations 3,000 years ago, they chose to leave out a 13th sign. So, we did the math: https://t.co/DQOs5VSjT7 pic.twitter.com/WlblguobGT — NASA (@NASA) July 17, 2020

Fa dies que corre per les xarxes socials. Els i les internautes ens asseguren que ens hem de posar al dia:No tots, però el teu s'hauria pogut veure afectat. I és que, creguis o no en aquestes coses, pràcticament tothom sap de quin signe és i una notícia com aquesta, segur que t'interessa., ha assegurat el famós creador de contigut Ibai Llanos al seu perfil de Twitter. ''Però què em dius… que ara de sobte soc Sagitari? No, no, no, soc i seré Capricorn sempre'', ha reaccionat a la mateixa publicació la cantant madrilenya Edurne. L'origen de la polèmica està en el portador de la serp,, que segons alguns astròlegs és el 13è signe zodiacal.L'enrenou que ha generat aquest "canvi" ha ajuntat a personatges i entitats molt reconeguts per a l'opinió pública com és el cas de, a banda d'Ibai , la presentadorao la mateixa. Gracia està farta que li preguntin cada any pel mateix i és que la inclusió d'Ofiüc al calendari astral és un tema recurrent cada gener. La presentadora s'ha fet TT a Twitter i ha reaccionat així a la persistent polèmica: ''Com soc TT es creuen que he desaparegut d'aquest planeta i no van desencaminats.Pareu d'anomenar-lo si us plau'', ha publicat a la plataforma.El portador de la serp és una constel·lació que està entre Escorpí i Sagitari i és especialment visible entre els mesos de desembre i gener. Un diari argentí ha tret, fins i tot, la seva carta astral: "Ofiüc és un signe d'aigua:I a més a més són creatius, curiosos i molt passionals. Es guien més pels seus instints, cor i impulsos''. Però també hi ha veus que demanen tranquil·litat i alerten que Ofiüc és una constel·lació i no un signe del zodíac. De fet, si volem trobar-la, la podrem localitzar en ascensió recta de 17 h i declinació en 0°. Es pot observar tant a l'hemisferi nord com al sud perquè està prop de l'equador. Es creu que l, però no va ser fins al 1995 que algú en va parlar, almenys que en quedi constància. Va ser una membre de la Reial Societat d'Astronomia Britànica laa la BBC. Segons argumentava ella aleshores, el zodíac hauria de tenir 13 signes i no 12.D'aquesta manera, ella va ser la responsable de començar una polèmica que dura fins avui. Laha hagut de sortir en nombroses ocasions per mirar d'esclarir el tema. "Nosaltres estudiem l'astrologia, no l'astronomia'', deien. Però en un comunicat del 2020 finalment es van mullar i ho van fer així: "Llegim els vostres comentaris sobre una història del zodíac que ressorgeix cada pocs anys.Quan els babilonis van inventar les constel·lacions fa 3.000 anys, van decidir ometre un 13è signe. Així que vam fer els comptes''.L'agència espacial estatunidenca també va aprofitar l'ocasió per explicar els orígens dels signes del zodíac, que es remunten a la cultura babilònica. Seguint els seus mites,El motiu pel qual van fer la divisió en 12 i no en qualsevol altre número és perquè Babilònia tenia un calendari de 12 mesos basat en les fases lunars. Aleshores, ja existia Ofiüc, però van decidir deixar-lo fora.

