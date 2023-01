El Raval: epicentre del tràfic de «shabu», la droga per suportar feines esgotadores

Hiperactivitat, falta d'apetit i una certa eufòria

15 vegades més potent que la cocaïna

Els narcopisos, un problema enquistat

La precarietat empeny algunes persones a acceptar tota mena de feines. Algunes, maratonianes. I precisament per això, hi ha col·lectius que, esgotats de, opten per les drogues per continuar fent anar la màquina i aconseguir els diners suficients per tirar endavant. Una d'aquestes substàncies que et permet estar despert -i actiu- durant diversos dies és el, el nom que dona laa la metamfetamina –també coneguda com a cristall o hissi–. Una droga que causa seriosos problemes a barris comAquesta zona de la capital catalana conviu des de fa anys amb el tràfic. Hi ha punts de venda en ple carrer i centenars de narcopisos -fixos i itinerants- que compliquen la vida a les veïnes, que es veuen sense eines per frenar l'impacte de la droga en les seves vides. Des de fa un temps, una de les substàncies més populars és el shabu. La policia espanyola alerta des de l'any 2011 que la substància circula per l'Estat, no només a Barcelona. Agents del cos han informat que, però, alhora, n'han registrat un augment al Raval. A més a més, han apuntat a una certa dificultat per frenar el narcotràfic en el conjunt de la ciutat. Unper a, segons ells, elevar amb el pas del temps la incidència de la droga a la zona. El 2019 les mateixes entitats filipines del Raval van fer un crit d'alarma pels efectes "devastadors" que causava entre el seu col·lectiu.L'impacte del shabu en el sistema nerviós és devastador. Hiperactivitat, falta de son, d'apetit i una certa sensació d'eufòria i benestar són els efectes més destacats. "auditives", ha relatat a TVE la psiquiatra experta en addiccions de l'Hospital de la Mar, Francina Fonseca. "Encara que abandonin el consum, els quadres persisteixen.", ha reblat. Aquesta droga s'acostuma a fumar i el seu revers és que després d'experimentar els seus efectes, provoca un esgotament profund i, sovint, deriva en símptomes psicòtics, quadres d'ansietat, depressió i problemes cardiovasculars.El shabu és una metamfetamina molt potent. De fet, nomésAquesta droga és15 vegades més potent que la cocaïna i la Convenció Internacional de Psicotròpics ha alertat en més d'una ocasió del seu alt potencial d'addicció. A l'Estat, la policia ha detectat un augment en el seu consum sobretot en activitats relacionades amb el, una mena de consum de drogues que té per objectiu intensificar l'activitat i les sensacions relacionades amb el sexe. Des de començaments del 2022 s'han desmantellat 56 punts de venda de substàncies estupefaents al districte de Ciutat Vella. El Raval era el barri que més en concentrava, segons dades delsd'Esquadra i la. No obstant això, els seus esforços no van ser suficients perquè el sector del narcotràfic a penes va notar-ne l'impacte. El passat mes d'octubre, les organitzacionsvan detectar que al voltant de 60 habitatges havien estat ocupats de nou per les màfies. "El narcotràfic es reorganitza i, després dels tancaments de punts de venda en pisos, la venda ha passat al carrer", detallava un mes després l'alcaldessa de la ciutat,. "Les actuacions contra els narcopisos són molt difícils de fer perquè es necessiten moltes proves", afegia.

